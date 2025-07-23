Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Института изучения войны (ISW), «вторая армия мира» во вторник, 22 июля, смогла продвинуться в северной части Сумщины и на ряде участков Покровского направления (Донетчина).

Исходя из сведений, которыми располагают военные аналитики, «освободители» усилили штурмовые действия в неуказанных районах Курщины, но подразделения Сил обороны нашей страны успешно контратаковали рядом с Глушково и Теткино.

Согласно актуальным геолокационным снимкам, армии Путина удалось достичь «успехов» на севере Сумской области — в районе Варачино, но информация о захвате данного населенного пункта не подтверждается.

Фото — understandingwar.org

На Покровском направлении путинские войска осуществили серию ударов по позициям украинской армии в районе Разино, что свидетельствует об одном — защитники продолжают удерживать указанный населенный пункт под контролем. Однако, оккупанты интенсифицировали наступление вблизи самого Покровска.

Фото — understandingwar.org

Ранее мы писали о том, что более половины оккупантов после возвращения из плена в РФ не прожили и года.