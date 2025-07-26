Как информирует «НБН» со ссылкой на видеоматериал YouTube-канала Associated Press, от исполняющей обязанности постоянного представителя США при ООН Дороти Ши на заседании Совбеза прозвучало напоминания в адрес РФ — вскоре истекает 50-дневный «дедлайн», в рамках которого Кремлю необходимо заключить вышеописанный мирный договор.

Исходя из слов Ши, если Россия проигнорирует требование Трампа, Вашингтон предпримет соответствующие контрмеры. Чиновница добавила — около 100 дней назад, Совбез ООН ратифицировал резолюцию, призывающую к экстренному завершению войны в Украине, в том числе, предусматривающую установление прочного мира. По мнению Ши, такому прогрессу поспособствовали переговоры в Саудовской Аравии и Стамбуле, но подобные «сдвиги» все еще не позволяют достичь прекращения огня.

Отдельно Ши раскритиковала Пекин за отправку в РФ товаров двойного назначения, благодаря которым военно-промышленный комплекс страны-агрессора продолжает изготавливать оружие, акцентировав — фактически ежедневно выявляются компоненты китайского производства в БПЛА, вооружении и транспортных средствах, которые «вторая армия мира» использует в войне против Украины.

Ранее мы писали о том, почему РФ затягивает с организацией встречи Путина и Зеленского.