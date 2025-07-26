Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, обнародованные в Telegram-канале военно-аналитического проекта DeepState, на Ореховском направлении (запад Запорожской области), армия Путина закрепляется на территории Каменского и штурмует Степногорск.

В течение последних дней, «освободителям» удалось несколько продвинуться в Каменском и обустроить здесь плацдарм. Однако, оккупанты стремятся выйти за пределы села, и осуществляют интенсивные атаки на Плавни и Степногорск, вопреки потерям в «живой силе».

В частности, путинские войска пытаются «зачистить» Каменское для установления полноценного контроля над селом, но бойцы Сил обороны нашей страны мешают выполнению данной оперативной задачи, нанося удары FPV-дронами.

Военные аналитики добавили — обстановка заметно ухудшилась, так как вражеские силы численно доминируют над ВСУ, и, согласно прогнозированию, захватчики продолжат штурмовые действия дальше на севере, чтобы выйти к реке Конская.

Фото — t.me/DeepStateUA

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