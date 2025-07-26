Как информирует «НБН» со ссылкой на аналитический материал Института изучения войны (ISW), российская верхушка намеренно «тормозит» организацию прямых переговоров на высшем уровне между президентом Владимиром Зеленским и кремлевским тираном Владимиром Путиным.

По мнению аналитиков ISW, Москва открыто демонстрирует пассивность, вопреки нарастающему давлению со стороны США, настаивающих на необходимости такой встречи.

В частности, накануне, 25 июля, от пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова прозвучало заявление — проведение подобного саммита до конца августа маловероятно, та как до начала обсуждения на уровне лидеров следует пройти стадию «экспертной подготовки». В тот же день глава Белого дома Дональд Трамп прокомментировал — встреча Зеленского и Путина должна была состояться еще весной и выразил уверенность, что она все же произойдет.

В ISW подчеркивают — российская сторона уже не впервые откладывает переговоры с украинским руководством и избегает конкретных шагов к деэскалации. Аналитики сделали вывод: действия Кремля направлены скорее на имитацию готовности к диалогу, и целью такой стратегии — попытка выиграть время для продвижения армии Путина на передовой в Украине, чтобы получить больше территориальных уступок от Киева и повлиять на позицию западных союзников.

При этом, в отличие от государства-террориста, Украина продолжает стремиться к проведению реальных переговоров для прекращения боевых действий.

Ранее мы писали о том, что Песков называл цель возможных переговоров Путина с Зеленским.