Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный Telegram-канал президента Владимира Зеленского, в соответствии с утренними докладами главы МВД Игоря Клименко и военного командования, этой ночью армия Путина нанесла серию комбинированных ударов по Украине.

Исходя из слов Зеленского, государство-террорист в период ночной атаки на Украину, применило баллистические ракеты и дроны-камикадзе, нацелив удары на линию Сумщина — Харьковщина — Днепропетровщина.

Президент добавил — спасатели оперативно отреагировали на обстрелы, и своевременно помогли гражданскому населению. Также, в Харькове и Днепре есть раненые и погибшие в результате российских обстрелов.

Гарант подчеркнул — Украина не намерена соблюдать «тишину» в ответ на террор РФ, и отечественные дальнобойные дроны-камикадзе позволят это обеспечить. В частности, Силы обороны нашей страны продолжат наносить удары по российским военным предприятиям, логистике и аэропортам, чтобы государство-террорист почувствовало, — «российская война имеет для них реальные последствия».

Зеленский резюмировал:

…Точность наших дронов, ежедневный характер украинских ответов — это один из тех аргументов, которые точно приблизят мир.

Ранее мы писали о том, что в ГСЧС рассказывали о последствиях ночной атаки РФ на Харьков и область.