Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Института изучения войны (ISW), вышеописанная активность свидетельствует о подготовке РФ еще более масштабных ракетно-дроновых атак на Украину.

Ключевой признак указанного масштабирования агрессии — увеличение объемов производства ракет и ударных БПЛА на предприятиях российского военно-промышленного комплекса (например, изготовление «Шахедов» на заводе «Алабуга» резко ускорилось).

Анализ недавних массированных обстрелов украинских городов показывает — государство-террорист переходит к использованию более плотных и скоординированных ракетных ударов. Кроме того, расширение производственных мощностей позволяет Кремлю готовиться к интенсификации атак. В частности, к осени 2025 года может быть реализован сценарий запуска по Украине до 2 000 дронов за одну ночь.

Эксперты подчеркивают — в условиях подобных угроз, особенно актуальной остается предоставление Украине большего количества средств противовоздушной обороны: речь идет о ЗРК Patriot, произведенных в США, способных эффективно нейтрализовать угрозу со стороны российских баллистических ракет и минимизировать потенциальный урон от будущих ударов.

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