Как информирует «НБН» со ссылкой на аналитический материал Института изучения войны (ISW), накануне, 26 июля, защитники отбросили оккупантов, и продвинулись на северо-востоке Сумщины, а также добились определенных успехов на Харьковщине и Донетчине.

В частности, на территории Сумской области, подразделения ВСУ вернули под контроль Украины Кондратовку, а также успешно контратаковали армия Путина под Варачино, Садками и Юнаковкой.

Фото — understandingwar.org

На Харьковщине, в зоне нового вторжения захватчиков, бойцы Сил обороны нашей страны продвинулись по направлению к Великому Бурлуку. Кроме того, в соответствии с геолокационными снимками от 26 июля, защитники «выдавили» оккупантов с позиций, и переместились северо-восточнее Хатнего и Большого Бурлука.

Фото — understandingwar.org

Также, в Луганской области, рядом с админграницей Донецкого региона, формирования ВСУ продвинулись на Лиманском направлении (южнее Дибровы в районе Серебрянского леса).

Фото — understandingwar.org

Ранее наш информационный портал писал о том, что в DeepState указывали на оперативную цель оккупантов в западной части Запорожской области.