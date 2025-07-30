Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Института изучения войны (ISW), российская верхушка ответила на вышеописанное предложение окончательным отказом.

По оценке аналитиков, Москва в очередной раз дала понять, что не заинтересована в завершении войны и стремится достичь всех своих стратегических целей в Украине. Например, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев пафосно заявлял — Вашингтон не в праве диктовать условия переговоров, и Москва прекратит боевые действия только после достижения всех своих военных целей в Украине.

Эксперты предполагают, что речь идет о старых претензиях Кремля: смене власти в Киеве, нейтральном статусе Украины, отказе от вступления в НАТО и сокращении ВСУ до минимально допустимого уровня.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков утверждал — Россия продолжит войну «для защиты своих интересов» и отметил ухудшение отношений с Вашингтоном, что якобы мешает переговорам по продлению договора СНВ-3 (Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений).

В ISW считают эти заявления попыткой давления на Трампа — с целью заставить его пересмотреть сроки и пойти на уступки в обмен на улучшение отношений и возможные переговоры по вооружениям. Таким образом, Кремль не собирается прекращать войну в Украине дипломатическим путем, а намерен затягивать конфликт ради достижения новых тактических успехов.

Ранее мы писали о том, как у Путина реагировали на новый ультиматум Трампа кремлевскому диктатору.