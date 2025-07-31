Как пишет «НБН» со ссылкой на материал «РБК-Украина», от спикера оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) «Хортица» Виктора Трегубова прозвучало опровержение — вброс МО РФ, касающийся «захвата» города Часов Яр на Донетчине не соответствует реальной ситуации на передовой.

Исходя из слов Трегубова, обстановка в Часовом Яру остается такой же, как и фиксировалось в течение последних месяцев. Таким образом, российское оборонное ведомство в очередной раз врет именно для того, чтобы дезинформация разошлась «хотя бы в виде опровержений».

Следует отметить, что согласно актуальным картам боевых действий военно-аналитического проекта DeepState, «вторая армия мира» контролирует лишь восточные и северные районы города Часов Яр.

Также, по мнению военного аналитика Эмиля Кастехельми (соучредитель финской группы Black Bird Group), обнародованного Reuters, ожесточенные бои у Часового Яра, вероятно, продолжаются. В частности, рельеф вокруг Часового Яра помог удержать город защитникам: лесные массивы, водные преграды, холмы и разнообразная инфраструктура зданий позволили ВСУ провести продолжительную оборонительную операцию, в которой «освободители» достигли минимального прогресса.

Фото — deepstatemap.live

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