Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Института изучения войны (ISW), путинские войска осуществили серию атак на позиции ВСУ в северной части Сумской области, в том числе, севернее и северо-восточнее административного центра региона — под Кондратовкой и Юнаковкой.

Если верить российским «военкорам», армия Путина якобы продвинулась к северо-востоку от Мирополья (северо-восточнее Сум). При этом, пропагандисты страны-агрессора жаловались — подразделения Силы обороны Украины успешно контратаковали «освободителей» севернее и северо-восточнее города Сумы — рядом с Андреевкой, Садками и Юнаковкой соответственно.

Фото — understandingwar.org

Также, российско-оккупационные войска продолжили наземные штурмы северо-восточнее города Харькова в районе Волчанска, северо-восточнее Великого Бурлука (недалеко от Мелового и Амбарного), но не смогли существенно продвинуться вперед, а украинская армия результативно контратаковала под Волчанском и Тихим.

Фото — understandingwar.org

Ранее мы писали о том, что вчера, 30 июля, РФ в третий раз за последние дни нанесла дроновый удар по зданию Сумской ОВА.