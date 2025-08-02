Как информирует «НБН» со ссылкой на источники Reuters, в целях повышения обороноспособности Украины, Вашингтон совместно с НАТО разрабатывает обновленную модель взаимодействия, в рамках которой страны-члены Североатлантического Альянса смогут финансировать закупку/передачу американского вооружения Киеву.

В соответствии с новыми планами, Украина будет формировать перечни приоритетных потребностей (PURL), стоимостью до 500 млн долларов. После этого партнеры из НАТО, координируемые генсеком Альянса Марком Рютте, будут согласовывать, кто из стран-членов оборонного блока возьмет на себя финансирование тех или иных позиций из списка.

По данным источников, благодаря предложенному формату, планируется передать Украине военной помощи на сумму до 10 млрд долларов, однако, точные сроки реализации поставок пока не называются.

Дополнительно подчеркивается: государства-члены НАТО, предоставляющие вооружение Украине, смогут оперативно восполнять собственные арсеналы за счет поставок из США — без прохождения стандартных, слишком продолжительных процедур. Для этого союзникам потребуется заранее профинансировать свои военные заказы. Также, возможна прямая оплата поставок оружия/боеприпасов в Украину через Альянс или Пентагон.

Ранее мы писали о том, что Писториус анонсировал отправку в Украину двух дополнительных ЗРК Patriot.