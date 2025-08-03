Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Института изучения войны (ISW), российская верхушка не заинтересована в поиске компромисса в переговорном процессе, если окончательная договоренность не будет предусматривать капитуляции Украины.

По мнению аналитиков ISW, руководство государства-террориста не рассматривает варианты мирного урегулирования, которые не включают односторонних уступок со стороны Украины. Об этом свидетельствуют недавние заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова, сделанные 1 августа, где «дипломат» вновь повторил тезисы, прозвучавшие ранее от Путина и Лукашенко во время их совместной пресс-конференции.

Лавров, в своей привычной риторике, обвинил украинскую сторону в затягивании процесса и утверждал, что Киев якобы уклоняется от участия в онлайн-группах/конференциях по переговорам. Также функционер страны-агрессора заявлял — якобы президент Владимир Зеленский постоянно меняет условия возможного диалога и прекращения огня.

Указанный министр вновь подчеркнул, что любые договоренности должны устранять так называемые «глубинные причины» войны, имея в виду реализацию ключевых требований Кремля.

В ISW сделали вывод: вышеописанные заявления — часть согласованной пропагандистской и провокационной линии, которую российские власти продвигают с целью легитимизации своих военных целей и давления на западных партнеров Украины.

Также, в Институте изучения войны акцентировали: Москва на данном этапе не стремится к равноправным переговорам и продолжает настаивать на условиях, неприемлемых для Киева. Такая позиция исключает возможность компромисса и направлена на раскол международной поддержки Украины — речь идет о «единстве США и Европы».

Ранее мы писали о том, как Зеленский отреагировал на заявления Путина о готовности РФ закончить войну.