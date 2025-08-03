Как информирует «НБН» со ссылкой на статистику, опубликованную в Telegram-канале военно-аналитического проекта DeepState, темпы продвижения «второй армии мира» на передовой в течение июля оставались примерно на том же уровне, что и месяцем ранее — «освободители» оккупировали около 564 квадратных километров территории нашей страны.

В частности, распределение по направлениям:

Новопавловское — 34 процента от общей площади утраченных территорий и 12 процентов всех зафиксированных штурмовых действий;

Покровское — 22 процента захваченной территории и 35 процентов всех вражеских атак;

Лиманское — 12 процентов и 15 процентов соответственно;

Харьковское (включая Купянское) — по 9 процентов в обоих показателях;

Торецкое — 5 и 5 процентов;

Северское — 4 и 4 процента;

Запорожское — 3 процента от территорий и 1,3 процента от атак;

Сумское — 0 захваченной земли, но 11 процентов всех штурмов.

Эксперты DeepState отмечают, что на направлениях, таких как Покровское и Сумское, армии Путина приходится прилагать больше усилий для достижения результатов, тогда как Новопавловский участок остается наиболее уязвимым: здесь оккупантам удается продвигаться с меньшими потерями.

Данные демонстрируют — несмотря на отсутствие значительного ускорения, путинские войска продолжают системное наступление, концентрируя усилия на направлениях, где возможна максимальная эффективность.

Фото — t.me/DeepStateUA

Ранее мы писали о том, как изменилась ситуация на Покровском направлении.