Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Института изучения войны (ISW), Путин демонстрирует показную готовность к переговорам с Трампом, скрывая при этом отсутствие реального интереса к завершению войны против Украины.

По мнению аналитиков ISW, Кремль балансирует между имитацией открытости к мирным инициативам Вашингтона и подготовкой российского социума к долгосрочной реализации планов Путина — добиться полной победы, вне зависимости от сроков. В частности, Путин уклоняется от прямых контактов с президентом Владимиром Зеленским, рассчитывая получить от США двусторонние уступки без участия в полноценном мирном процессе.

В Институте изучения войны отмечают — главные цели Кремля включают смену украинского правительства на пророссийское, сокращение численности ВСУ до уровня, исключающего защиту от будущей агрессии, отказ Украины от курса в НАТО и закрепление нейтралитета в Конституции.

Предполагается, что в беседе со спецпредставителем США Стивеном Уиткоффом, Путин заявил о «ограничении» территориальных амбиций РФ захватом Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, стремясь создать впечатление неизбежности их полной оккупации и подтолкнуть Киев и страны Запада к уступкам.

В ISW подчеркивают — российский диктатор по-прежнему уверен: время играет на стороне Москвы, а РФ способна пережить Украину и западных союзников. Эксперты считают, что только сочетание жестких экономических мер с масштабной военной поддержкой Киева, позволяющей наносить поражения «второй армии мира» на фронте, может изменить расчеты Путина и вынудить его к компромиссным переговорам.

Ранее мы писали о том, что СМИ раскрывали сроки возможной трехсторонней встречи Трампа, Зеленского и Путина.