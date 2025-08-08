Как пишет «НБН» со ссылкой на источники «Суспільного», в администрации Белого дома рассматривают возможность организации переговоров между Трампом, президентом Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

В соответствии с данными собеседников, трехсторонняя встреча может состояться уже на следующей неделе (11-17 августа), однако место проведения пока не определено.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт косвенно подтвердила готовность американского президента к контактам с обеими сторонами. Чиновница отметила, что, по словам Трампа, Путин выразил желание провести данные переговоры, и американский лидер открыт для такой возможности.

При этом Трамп, намерен встретиться как с Путиным, так и с Зеленским, поскольку его целью является прекращение вооруженного противостояния Украины и РФ. Левитт добавила, что проработка деталей потенциальной 3-сторонней встречи продолжается, и соответствующая информация будет обнародована в установленное время.

