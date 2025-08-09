Как информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал издания Clash Report, американский лидер Дональд Трамп заявил — в одном из проектов вышеуказанного документа предусматривается обмен территориями между РФ и Украиной.

В частности, выступая на брифинге в Белом доме, Трамп отметил — данное соглашение может включать возвращение части земель и передачу других:

…Некоторые вернутся [Украине], некоторые перейдут [России]. Будет определенный обмен территориями.

Глава Белого дома добавил, что в ближайшее время намерен встретиться с кремлевским тираном Владимиром Путиным. По словам Трампа, российский диктатор также выражает заинтересованность в скорейших переговорах. При этом американский президент уточнил, что не рассматривает эту встречу как «последний шанс» для урегулирования войны в Украине.

Дополнительно Трамп сообщил — переговоры с РФ будут первыми в его дипломатическом графике, а место их проведения он назвал «очень популярным», отказавшись раскрывать его заранее.

Отвечая на вопрос журналистов о возможности совместного появления с президентами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным ближайшее время (предположительно 15 августа на Аляске), Трамп допустил такой сценарий и добавил, что глава Украины готовится к подписанию определенных договоренностей.

