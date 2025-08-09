Как информирует «НБН» со ссылкой на заявление, обнародованное в официальном Telegram-профиле президента Владимира Зеленского, народ Украины защищают свое, и, даже те, кто являются сторонниками России, осознают — государство-террорист творит зло.

Исходя из слов Зеленского, Украина не намерена вознаграждать РФ территориями за сделанное. Кроме того, украинцы заслуживают мира, а партнеры должны понимать, что такое достойное соглашение.

Гарант добавил — эту войну необходимо закончить, и первоочередно подобный шаг обязана сделать Россия, которая начала и затягивает боевые действия, не прислушиваясь к никаким «дедлайнам», — «и именно это проблема, а не что-то другое».

Президент подчеркнул — ответ на такой территориальный вопрос внесен в «Конституцию Украины», и отступать от положений документа «никто не будет и не сможет», как и дарить свою землю оккупанту.

Зеленский отметил, что Киев готов к принятию реальных решений, которые принесут мир, однако, любой вариант предложений, не берущие во внимание точку зрения Украины, — «одновременно и решения против мира», и потому «ничего не дадут», так как являются мертвыми и никогда не сработают.

Президент резюмировал:

…Нам всем нужен реальный, живой мир, который люди будут уважать. Мы готовы вместе с Президентом Трампом, вместе со всеми партнерами работать ради реального, и главное, длительного мира — мира, который не развалится из-за желания Москвы.

Ранее мы писали о том, как Путин пытается скрыть незаинтересованность в прекращении войны против Украины.