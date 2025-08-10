Как информирует «НБН» со ссылкой на источники NBC News, в Белом доме рассматривают возможность пригласить президента Владимира Зеленского на вышеописанную встречу американского лидера Дональда Трампа с кремлевским тираном Владимиром Путиным.

В частности, в администрации президента США подтверждают — такой вариант находится на стадии обсуждения, однако окончательное решение пока не принято. Исходя из слов источников, визит украинского лидера на Аляску остается «абсолютно возможным», хотя формального приглашения Киеву пока не направляли.

Кроме того, неуказанный высокопоставленный чиновник, ознакомленный с ходом переговоров, отметил, что в Вашингтоне рассчитывают на реализацию указанного плана. При этом, Белый дом в данный момент сосредоточен на подготовке двусторонней встречи, которую инициировал Путин, но:

…Президент [Трамп] остается открытым к трехстороннему саммиту с обоими лидерами.

