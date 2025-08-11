Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Института изучения войны (ISW), опубликованный порталом Kompakt Leben, Москва попытается использовать вышеописанный саммит для раскола между США и Европой, а не для реального продвижения мирных инициатив.

Аналитики отмечают, что в преддверии встречи российские официальные лица и пропагандисты активно перекладывают ответственность за войну на Украину и европейские государства. В частности, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев и глава Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Леонид Слуцкий обвинили Европу в том, что она якобы мешает США «остановить войну».

Также, приближенный к Кремлю политолог Сергей Марков заявлял — РФ представит именно Киев и ЕС как главные препятствия миру, а также подчеркнул, что Москва не пойдет на уступки, кроме гипотетического отказа от захвата отдельных украинских территорий (Одесской и Харьковской областей, а также городов Херсон и Запорожье).

ISW подчеркивает: украинские и европейские лидеры, включая президента Владимира Зеленского, не раз подтверждали готовность к переговорам и предлагали реальные соглашения о прекращении огня, которые государство-террорист регулярно отвергало. Кремль нацелен лишь на получение преференций со стороны Киева и Запада, избегая компромиссов по ключевым военным целям — блокированию вступления Украины в НАТО, смене власти в Киеве на пророссийскую и полной демилитаризации страны.

По оценке Института изучения войны, Москва продолжит стратегию подрыва единства Запада, стремясь ослабить поддержку Украины. Вероятность того, что РФ нарушит любые будущие договоренности и обвинит в этом Украину, аналитики считают крайне высокой, напоминая о подобных действиях Кремля весной 2025 года.

