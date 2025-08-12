Как пишет «НБН» со ссылкой на материал Института изучения войны (ISW), путинские войска, похоже, сосредотачиваются на продвижении на вышеописанных направлениях, стремясь создать информационные предпосылки накануне встречи президента США Дональда Трампа и кремлевского тирана Владимира Путина на Аляске 15 августа.

Исходя из данных ISW, оккупанты захватили ряд населенных пунктов юго-восточнее Доброполья — Разино, Сухецкое, Федоровку, Затишье, Бойковку, Новоторецкое и Заповедное, а также Маяк и Паньковку восточнее города. Основные усилия «вторая армия мира» сосредоточила на Добропольском направлении, где, помимо прямых атак, действуют диверсионно-разведывательные группы, проникающие в районы вблизи города, к северо-западу от Покровска.

Аналитики обратили внимание на спутниковые снимки NASA FIRMS, зафиксировавшие «тепловые аномалии» в районах Нового Шахова и Нового Донбасса (восточнее Доброполья), Белицкого (юго-восток от города) и Родинского (севернее Покровска и юго-восточнее Доброполья), что указывает на активные боевые действия.

Эксперты подчеркивают — говорить о прорыве оперативного значения в районе Доброполья пока преждевременно. Тем не менее, путинские войска могут попытаться превратить нынешние тактические продвижения в более значимый успех в ближайшие дни. Похожую тактику Москва уже применяла весной 2024 года при захвате ключевых территорий к северо-западу от Авдеевки.

В ISW прогнозируют: предстоящие дни будут критическими для удержания позиций ВСУ в районе Покровска и предотвращения ускоренного продвижения врага на север и северо-запад, и полагают — на встрече в штате Аляска, Путин попытается представить захват Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей как неизбежный, чтобы вынудить Украину и западных союзников (в частности, Трампа) к уступкам.

При этом в Институте акцентируют: подобные цели страны-агрессора далеки от реального исполнения, поскольку «освободители», особенно в Донецкой области, могут столкнуться с серьезными и продолжительными военными трудностями.

