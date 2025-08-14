Как информирует «НБН» со ссылкой на материал агентства «РИА-Новости», от помощника главы Кремля Юрия Ушакова, прозвучало заявление — встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина начнется 15 августа в 10 часов 30 минут вечера по времени Москвы.

Исходя из слов Ушакова, изначально Трамп и Путин проведут беседу «тет-а-тет» в присутствии только переводчиков, после чего состоится совместная пресс-конференция для СМИ.

Также, ключевой темой диалога станет урегулирование «конфликта» в Украине, однако обсуждаться будут и другие международные и двусторонние вопросы. Основная часть переговорного процесса пройдет в расширенном формате «5 на 5» — с участием делегаций обеих стран.

В состав российской делегации войдут:

Сергей Лавров, глава МИД РФ;

Андрей Белоусов, министр обороны;

Антон Силуанов, министр финансов;

Кирилл Дмитриев, руководитель Российского фонда прямых инвестиций;

Юрий Ушаков, помощник президента РФ.

Ушаков полагает — встреча на Аляске станет важным этапом в попытках отыскать компромиссы по ряду острых тем, включая войну РФ против Украины.

