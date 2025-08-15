Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Института изучения войны (ISW), российская верхушка, судя по всему, постарается использовать сегодняшний саммит, чтобы сместить фокус переговоров с военной тематики на экономическую, и добиться смягчения западных санкций, введенных против РФ.

По мнению аналитиков, на подобные намерения страны-агрессора указывает состав российской делегации, куда вошли министр финансов Антон Силуанов и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Эксперты полагают — Силуанов станет продвигать тезис о «неэффективности» санкционных мер, пытаясь склонить Вашингтон к их отмене. Дмитриев же, известный как лоббист экономических интересов РФ в США, постарается представить саммит как возможность заключить масштабную «бизнес-сделку». Кроме того, накануне этот чиновник даже озвучил провокационный тезис о том, что Аляска якобы «исторически принадлежала России».

Также, ряд российских чиновников не скрывают идентичных ожиданий: советник президента РФ Юрий Ушаков заявил — одновременно с вопросом Украины планируется обсудить «огромный потенциал» в сфере торговли, депутат Госдумы РФ Алексей Чепа допустил, что в повестке могут появиться санкционные темы, а его коллега Светлана Журова выразила уверенность в «неизбежности» будущего экономического соглашения.

В ISW обоснованно предупреждают: если США согласятся на экономические договоренности без конкретных уступок со стороны Кремля по Украине, это может подорвать важное экономическое давление, которое Вашингтон использует против Москвы.

Ранее мы писали о том, что Путин поедет на Аляску с «историческими документами», чтобы доказать Трампу «искусственность» Украины.