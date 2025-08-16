Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Fox News, президент США Дональд Трамп после встречи с Владимиром Путиным прокомментировал тему, касающуюся возможного введения новых ограничительных мер против государства-террориста и его торговых партнеров.

Исходя из слов, встреча с Путиным на Аляске прошла относительно конструктивно (почти было достигнуто мирное соглашение по Украине), и потому необходимости в немедленном введении дополнительных запретных/ограничительных мер он не видит.

Кроме того, отвечая на вопрос о возможных санкциях против Китая за закупку российской нефти, американский лидер отметил — подобные шаги пока не рассматриваются. Вместе с тем Трамп допустил вероятность введения новых тарифов/пошлин в отношении Китая в течение ближайших недель.

Отдельно глава Белого дома сообщил — Путин положительно оценил экономические достижения США, назвав американские успехи «горячими, как пушка». В то же время Трамп не уточнил, по каким вопросам у него возникли разногласия с российским диктатором, заявив лишь, что, — «кто-то обязательно расскажет об этом публично».

Также, президент США выразил мнение, что Россия и Китай являются «естественными соперниками», поскольку у Москвы огромные территории, а у Пекина — большое население, и Китаю, по его словам, «нужны российские земли».

Ранее мы писали о том, что Кремль намерен воспользоваться саммитом на Аляске для ослабления антироссийских санкций.