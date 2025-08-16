Как информирует «НБН» со ссылкой на аналитический материал Института изучения войны (ISW), в своих заявлениях Путин вновь использовал нарративы, которых придерживается с 2021 года, оправдывая военную агрессию РФ.

В частности, кремлевский тиран не обозначил ни малейшей готовности к компромиссу, и не продемонстрировал интереса к проведению реальных мирных переговоров по Украине. В ходе вышеописанной пресс-конференции, состоявшейся 15 августа, Путин повторил привычный нарратив Кремля об «общих корнях» России и Украины, называя украинцев «братским народом».

В ISW напомнили — еще в июле 2021 года кремлевский тиран опубликовал эссе «Об историческом единстве русских и украинцев», где поставил под сомнение государственный суверенитет нашей страны и утверждал, — украинцы и белорусы исторически являются частью «единой русской нации».

Аналитики подчеркивают — схожесть тезисов, прозвучавших на саммите 15 августа с прежними уверениями Путина, лишь подтверждает его неизменное убеждение: Украина может существовать как государство только в тесном союзе с РФ, и это ясно указывает на отсутствие у Кремля намерений пересматривать цели войны или искать реальный мирный выход из «конфликта».

Следует добавить: вчера Путин передал Трампу карты и «исторические материалы», якобы, свидетельствуют об «искусственном характере» формирования украинского государства.

Ранее мы писали о том, что Кремль намерен воспользоваться саммитом на Аляске для ослабления антироссийских санкций.