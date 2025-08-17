Как информирует «НБН» со ссылкой на издание La Tribune Dimanche, французский министр-делегат по делам Европы Бенжамен Аддад анонсировал сентябрьский визит в Киев, и цель данной поездки — обсуждение дальнейших шагов на пути к началу переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.

Аддад подчеркнул — его миссия вписывается в более широкий процесс консультаций Киева с ведущими столицами Европы накануне решений ЕС относительно расширения этого блока. Исходя из слов министра, Париж настроен на последовательное и реалистичное движение вперед, и, при этом, неизменно выражает полную поддержку украинским стремлениям интегрироваться в европейское сообщество.

Французский чиновник отдельно отметил: выбор политического курса принадлежит исключительно Украине, а РФ не может влиять на определение ее будущего, напомнив, что Киев обладает суверенным правом самостоятельно определять внешнеполитические приоритеты и альянсы.

Также Аддад рассказал: в ходе недавнего диалога с Тарасом Качкой, вице-премьером Украины по вопросам евроинтеграции, стороны подробно обсудили специфику процесса присоединения, уточнив, что путь к членству в ЕС неизбежно связан с проведением масштабных реформ. Среди ключевых направлений названы укрепление верховенства права, противодействие коррупции, обеспечение независимости судебной системы и защита прав меньшинств.

Таким образом, визит французского министра станет важным этапом в формировании общей позиции Евросоюза относительно дальнейшего движения Украины к полноправному членству.

Ранее мы писали о том, что саммит на Аляске позволил Путину выиграть время для продолжения войны в Украине.