Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «Суспільного», от экс-спецпредставителя США Курта Волкера прозвучало заявление — во время вышеописанного саммита, кремлевский тиран Путин и делегация РФ пытались воздействовать на американского лидера Трампа посредством экономических интересов.

Исходя из слов Волкера, Путин и его команда стремились представить перспективы сотрудничества с американским бизнесом в РФ как аргумент, который мог бы подтолкнуть Вашингтон к смягчению позиции по украинскому вопросу. Бывший спецпосланник США подчеркнул — Кремль рассчитывал на восприимчивость Трампа к подобным предложениям, так как тот действительно проявляет высокую степень интереса к финансовой тематике, или «заключению сделок».

Впрочем, вопреки попыткам такого «завуалированного давления», Трамп отказался идти на уступки по Украине, прямо заявив Путину, что любые договоренности возможны только после завершения войны. Однако, поскольку Путин отверг такие условия, переговоры снова зашли в тупик.

Волкер отметил — указанный эпизод наглядно демонстрирует стратегию Кремля: использовать «экономические приманки» для продвижения своих политических целей, но в данном конкретном случае подобная тактика не принесла ожидаемого результата.

Таким образом, итоги встречи на Аляске лишь подтверждают глубокие разногласия между Вашингтоном и Москвой: США продолжают связывать любые перспективы сотрудничества с прекращением агрессии против Украины, в то время как Кремль настаивает на собственных условиях.

Ранее мы писали о том, что саммит на Аляске позволил Путину выиграть время для продолжения войны в Украине.