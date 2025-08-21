Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения и видеоматериал, обнародованные в Telegram-канале «Pravda Gerashchenko», от супруги президента Украины Елены Зеленской прозвучало заявление — почти у половины несовершеннолетних в нашей стране фиксируются признаки посттравматического стрессового расстройства (ПТСР).

Исходя из слов Зеленской, 44 процента детей демонстрируют поведенческие и эмоциональные изменения, вызванные полномасштабной агрессией РФ. При этом, ПТСР проявляется по-разному: детям становится трудно концентрироваться, они быстро теряют самообладание, могут проявлять агрессию, вступать в конфликты со сверстниками, ощущать сильное чувство одиночества и страдать от нарушений сна.

Первая леди добавила: масштабы психологического удара, нанесенного детям войной, являются одним из самых сложных вызовов для общества, и речь идет не только о медицинской помощи, но и о необходимости создания устойчивой системы поддержки — от школьных психологов и специализированных центров до программ социальной адаптации.

Супруга президента подчеркнула: дети, пережившие боевые действия, обстрелы и вынужденное переселение, нуждаются в комплексной реабилитации, которая должна включать образовательные инициативы, внимание со стороны педагогов и доступ к квалифицированной психотерапии.

По мнению Зеленской, именно забота о психическом здоровье детей сегодня является важнейшим условием сохранения будущего Украины, поскольку от того, насколько быстро и эффективно удастся преодолеть травматические последствия войны, зависит формирование целого поколения.

Ранее мы писали о том, что США сократят свое участие в предоставлении гарантий безопасности Украине.