Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Института изучения войны (ISW), официальная позиция РФ сводится к тому, что встреча Путина и Зеленского возможна только после согласования конкретной повестки саммита.

В частности, накануне, 22 августа, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял — «повестка дня [вышеописанного саммита] пока не готова», и указанная встреча состоится лишь тогда, когда документ будет утвержден.

Аналитики отмечают — Кремль регулярно использует Лаврова для «мягкой коммуникации» с Западом, объясняя позицию российской верхушки через интервью СМИ. В ISW полагают — российское руководство побаивается, что двусторонняя встреча Путина и Зеленского может ослабить внутриполитическое оправдание войны в Украине, минимизируя образ «необходимой обороны» в глазах социума РФ.

Например, государственные росСМИ и оппозиционные источники, такие как издание «Верстка», указывают на то, что в Кремле опасаются репутационных рисков, связанных с публичной встречей с украинским президентом. Источник, знакомый с внутриполитическими проектами Кремля, пояснил — риторика помощника Путина Юрия Ушакова о «повышении уровня» делегаций на переговорах скорее является «вежливым отказом» от саммита с Зеленским.

Эксперты ISW подчеркивают — Москва стремится балансировать между двумя задачами: поддержкой настроений внутреннего электората, который требует полной победы, и уменьшением последствий новых западных санкций, способных ограничить возможности РФ в ведении войны против Украины.

Можно сделать обоснованные вывод — отказ от встречи с Зеленским нельзя рассматривать исключительно как дипломатическое нежелание Путина, а скорее как стратегическое решение, обусловленное сочетанием внешнеполитических расчетов и внутренней идеологии РФ. Таким образом, пока не утверждена повестка саммита и сохраняется риск политических потерь внутри страны-агрессора, прямой контакт двух лидеров остается весьма маловероятным.

Ранее мы писали о том, как Зеленский критиковал требования Кремля о «гарантиях безопасности» для России.