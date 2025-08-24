Как информирует «НБН» со ссылкой на источники The Wall Street Journal (WSJ), в последние месяцы Минобороны США (Пентагон) заблокировало использование Украиной вышеописанных ракет для атак на тыловую российскую территорию.

По данным источников, сейчас инициирована особая процедура согласования, о которой официально не объявлялось администрацией США — именно подобная блокировка с конца весны не позволяет Киеву запускать ATACMS по военным объектам РФ.

Инсайдеры отмечают, что хотя Украина как минимум один раз предпринимала попытку применить данные ракеты против целей в РФ, запрос был отклонен Пентагоном. Право принимать окончательное решение о таких ударах закреплено исключительно за министром обороны США Питом Хэгсетом. Под действие данной политики подпадают не только ATACMS, но и британско-французские ракеты Storm Shadow, которые используют американские разведданные для наведения.

По сведениям WSJ, порядок согласования был разработан заместителем министра обороны Элбриджем Колби, практически данное решение свело на нет разрешение, предоставленное администрацией Байдена.

Издание подчеркивает — причиной вышеописанной «сдержанности» стало желание Белого дома использовать дипломатический канал для давления на Москву, чтобы склонить Кремль к обсуждению возможного перемирия в Украине. Именно по этой причине, Вашингтон воздерживается от разрешения на удары по «глубинным целям» в РФ, опасаясь эскалации и окончательного срыва переговорных инициатив.

Ранее мы писали о том, почему преждевременно говорить о размещении иностранных войск в Украине.