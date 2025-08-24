Как информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал президента Владимира Зеленского, поздравившего сограждан с Днем Независимости, гарант указал — Украина выдержала испытание полномасштабной войной, развязанной РФ.

Исходя из слов Зеленского, украинцы выстояли против огромного бедствия, принесенной Россией, а символы на Майдане Независимости — Монумент Независимости и «Нулевой километр», от которого отсчитываются расстояния до украинских городов, — сегодня приобретают новое значение, и напоминают, — что все это — Украина. В частности, никакая временная оккупация этого не разрушит целостности страны, и наступит момент, когда расстояние между украинцами исчезнет, и «мы снова будем вместе — как одна семья, как одна страна».

Глава государства подчеркнул — именно на Майдане украинцы прощаются с павшими героями, которые отдали жизнь за независимость, напомнив, что война за свободу продолжается уже 1 278 дней, поблагодарив каждого, кто ежедневно приближает победу, — воинов, волонтеров, врачей, спасателей, молодежь, их родителей, то есть каждого украинца, каждую украинку, и:

…Ту Украину, которая повзрослела 24 февраля, взяла судьбу в свои руки, взяла оружие и остановила «вторую армию мира».

Президент добавил, что украинцы продолжают доказывать свое право на будущее, и через 100 лет на Майдане будут стоять следующие поколения и отмечать День Независимости Украины.

В завершение своего обращения Зеленский подчеркнул стремление страны к справедливому и устойчивому миру:

…Украина никогда больше в истории не будет вынуждена терпеть позор, который «русские» называют «компромиссом». Нам нужен справедливый мир. Каким будет наше будущее, решать только нам. И мир это знает и уважает.

