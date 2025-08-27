Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Института изучения войны (ISW), президент США Дональд Трамп выразил готовность предоставить европейским союзникам «стратегические средства» для поддержки миротворческих миссий в Украине. Тем не менее Кремль резко отвергает любое присутствие военных контингентов стран НАТО на украинской территории.

В аналитическом материале подчеркивается, что за последние недели российские официальные лица неоднократно повторяли свою позицию. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что ответственность за безопасность Украины не должна возлагаться на США или европейские государства после завершения боевых действий. Схожее заявление сделала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отметив, что Россия исключает возможность ввода войск НАТО как части любых гарантий.

На фоне таких заявлений западные лидеры продолжают обсуждать возможные механизмы поддержки Киева. В частности, премьер-министр Канады Марк Карни и федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц на встрече в Берлине уделили внимание теме гарантий безопасности для Украины, а также обсудили ряд других глобальных вызовов.

По мнению ISW, позиция Кремля свидетельствует о том, что Россия стремится сорвать любые инициативы, способные укрепить безопасность Украины при участии западных партнеров.

Ранее мы писали о том, что Орбан грозил Зеленскому «долговременными последствиями» после атаки на нефтепровод «Дружба».