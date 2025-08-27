Как пишет «НБН» со ссылкой на материал «Укринформа», спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) «Днепр» Виктор Трегубов заявил — интенсивность атак армии РФ может снизиться уже в начале осени.

Исходя из слов Трегубова, «освободители» пока не сворачивают активность и продолжают штурмовать на ряде ключевых направлений, несмотря на большие потери. Однако накопленные утраты в пехоте со временем сделают вражеские подразделения небоеспособными, и потому ближе к осени их темп неизбежно начнет падать.

Военный добавил — у путинских войск уже фиксируется нехватка личного состава для поддержания нынешнего уровня наступательных операций, бронетехника при этом используется ограниченно, а основную нагрузку несут пехотные части.

Спикер подчеркнул — перелом в ходе боевых действий может наступить с началом дождливого периода, когда условия для атак станут значительно сложнее, так как именно в это время потери среди пехоты противника окажутся критическими.

