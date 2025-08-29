Как пишет «НБН» со ссылкой на источники Reuters, спецпосланник президента США Дональда Трампа, Стивен Уиткофф, после встречи с кремлевским тираном Владимиром Путиным, прошедшей 6 августа в Москве, неверно донес позицию страны-агрессора РФ относительно возможных территориальных уступок.

По информации собеседников издания, спецпосланник сообщил американскому президенту Дональду Трампу, что российский диктатор якобы готов предложить значительные уступки ради прекращения войны. Трамп воспринял это как «серьезный прогресс» и выразил готовность встретиться с Путиным на Аляске, подчеркнув, что переговоры касаются «территориального обмена».

Однако дипломатические инициативы быстро обернулись путаницей: день спустя, 7 августа, в беседе с европейскими лидерами, Уиткофф заявил — Москва готова вывести войска из Запорожской и Херсонской областей при условии, что Украина уступит Донецкую и Луганскую. Эта версия вызвала удивление у участников разговора, поскольку существенно расходилась с их собственным пониманием позиции Кремля.

Через сутки Уиткофф снова скорректировал свои слова, уточнив, что на самом деле речь не шла о выводе путинских войск из вышеописанных регионов Украины, а лишь о том, что Москва якобы не будет настаивать на признании Запорожской и Херсонской областей частью РФ на международном уровне.

Источники отмечают, что подобная неразбериха возникла потому, что Уиткофф нарушил дипломатический протокол, и отправился на встречу без представителя Госдепартамента, который обычно фиксирует переговорный процесс, и, в результате, у спецпредставителя США не оказалось точной записи предложений Путина.

По данным Reuters, внутри администрации США действия Уиткоффа вызвали недовольство. В частности, советник Трампа по Украине Кит Келлог был обеспокоен тем, что в критический момент, когда Вашингтон ужесточал позицию в отношении России, спецпосланник вернулся из Москвы с противоречивыми и запутанными заявлениями.

