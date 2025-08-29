Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Института изучения войны (ISW), удары по ключевым НПЗ способны вызвать дефицит бензина на территории России, ускорить рост цен и усилить общую экономическую нестабильность.

По данным Генштаба ВСУ от 28 августа, СБУ и ССО атаковали Куйбышевский НПЗ в Самарской области. Этот завод перерабатывает около 7 млн тонн нефти в год и выпускает широкий спектр продукции — бензин, дизельное топливо (ДТ), мазут и растворители. Одновременно подразделения ГУР Украины и Силы беспилотных систем нанесли удар по Афипскому НПЗ в Краснодарском крае, мощность которого превышает 6 млн тонн в год. Оба объекта имеют стратегическое значение, обеспечивая топливом не только гражданский сектор, но и армию Путина.

На фоне этих атак власти страны-агрессора заявили о продлении запрета на экспорт бензина. Подобные ограничения вводились и ранее, начиная с 2022 года, однако нынешняя ситуация стала наиболее острой: дефицит топлива усилился, а цены на бензин и ДТ резко пошли вверх.

В ISW подчеркивают — последствия ударов Украины уже выходят за рамки локальных перебоев. В августе 2025 года совокупное воздействие дроновых атак и плановых ремонтов стало рекордным: мощности первичной переработки нефти в России снизились на 6,4 млн тонн, что на 65 процентов больше прогнозов. При этом, непосредственно атаки вызвали простои НПЗ, которые не «отгрузили» 3,1 млн тонн — почти половину от общего объема.

По оценкам аналитиков, удары Украины вывели из строя около 17 процентов российских НПЗ, что эквивалентно 1,2 млн баррелей в день. Такая потеря неизбежно приведет к росту цен для населения и бизнеса, усилению инфляции и новой волне макроэкономической нестабильности в самой России.

