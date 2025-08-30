Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Института изучения войны (ISW), Москва использовала вышеописанный период, чтобы отсрочить крупное наступление и одновременно усилить подготовку к интенсивным боевым действиям в Украине, которые ожидаются уже в октябре-ноябре 2025 года.

По данным ISW, в августе «вторая армия мира» активизировала наступательные операции. Среди них — проникновение в районе Доброполья и массированное накопление беспилотников и ракет, которые были применены для удара по Киеву в ночь на 28 августа, что привело к многочисленным жертвам среди гражданского населения и разрушениям инфраструктуры.

Эксперты подчеркивают: Кремль не отказался от своих долгосрочных целей в Украине, а лишь корректирует темпы. Слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о неизменности задач лишь подтверждают эту линию. ISW отмечает, что нынешняя пауза — это элемент стратегии: Москва стремится выиграть время, перегруппироваться и подготовить ударные соединения для осеннего наступления.

Киев также подтверждает эту угрозу. Президент Владимир Зеленский в начале августа предупреждал о возможном перемещении значительных вражеских сил: до 15 000 «освободителей» на Запорожское направление, 7 000 — на Покровское и около 5 000 — на Новопавловское. Эти маневры указывают на подготовку врага к масштабной фазе боевых действий.

Заместитель начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скибицкий сообщал — оккупанты намерены достичь ряда целей в районе Купянска, Часового Яра, Торецка и Покровска уже к началу сентября. Однако план по полному захвату Донецкой области был отложен: срок сместили с 1 августа на 31 декабря 2025 года. Это свидетельствует о том, что российская армия испытывает трудности с реализацией задуманного, но не отказывается от амбиций.

В ISW считают — Москва готовится к длительному противостоянию и не заинтересована в переговорах. Осеннее наступление, по прогнозам, будет носить многовекторный характер — от Купянского и Покровского до Торецкого направлений, а также в Харьковской и Сумской областях.

Особое внимание аналитики уделяют изменению тактики путинских войск, которые бросают в бой небольшие штурмовые группы, действующие при поддержке дронов и артиллерии. Это позволяет наносить удары точечно, но регулярно, создавая давление по нескольким фронтам одновременно. Подобная стратегия направлена на изматывание украинских защитников и постоянное принуждение ВСУ к рассредоточению сил.

Таким образом, пауза, предоставленная саммитом на Аляске, стала для государства-террориста возможностью накопить силы, подтянуть резервы и сосредоточить внимание на логистике. В ISW предупреждают: осень 2025 года может стать периодом одной из наиболее напряженных фаз войны, а Силам обороны Украины предстоит останавливать наступление врага сразу по нескольким направлениям.

Ранее мы писали о том, что в разведке Эстонии указывали на признаки неготовности РФ к мирным переговорам с Украиной.