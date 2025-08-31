Как пишет «НБН» со ссылкой на материал Института изучения войны (ISW), эксперты проанализировали последние заявления российских высокопоставленных военных, и пришли к выводу, что Москва ведет скоординированную дезинформационную кампанию.

В частности, цель вышеописанной кампании — создать впечатление, будто «вторая армия мира» уверенно побеждает на фронте, и что сопротивление Украины не имеет смысла. Таким образом Кремль стремится убедить западные страны в бесперспективности дальнейшей помощи Киеву. Однако, аналитики подчеркивают — реальность значительно отличается от представленной российским генералитетом картиной.

Например, 30 августа начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял — с марта 2025 года путинские войска захватили 3 500 кв. км территории и 149 населенных пунктов. По его словам, только в Сумской области «освободителями» взяты под контроль 210 кв. км захваченных территорий и 13 сел, а на Донбассе и Юге якобы оккупировано до 79% Донецкой, 76% Херсонской и 74% Запорожской областей, и, в первую очередь, речь идет о сотнях сел.

Однако ISW приводит другие данные. По расчетам экспертов, реальный «прирост новых территорий РФ» за этот период составил около 2 346 кв. км и 130 населенных пунктов. Разница составляет примерно 1 200 кв. км и почти 20 сел, что подтверждает значительное завышение официальной статистики.

В частности, в Сумской области РФ действительно контролирует примерно 212 кв. км, но только 9 населенных пунктов. На Донбассе и Юге показатели также ниже заявленных: 76,7% Донецкой, 73,2% Херсонской и 73% Запорожской областей.

Еще одно завышение касается Купянска: Герасимов говорил о 50% города, тогда как на самом деле захвачено лишь около 6,3%. Более того, армия Путина не удерживает полностью несколько из названных им сел — Мирное, Новомихайловку, Редкодуб, Грековку и другие.

Схожие заявления делал и министр обороны РФ Андрей Белоусов. 29 августа он утверждал, что российско-оккупационные войска якобы ежемесячно продвигаются на 600-700 кв. км. Но, по данным ISW, в реальности речь идет лишь о 440–500 кв. км в месяц летом 2025 года.

Аналитики отмечают, что Кремль намеренно оперирует большими цифрами, чтобы убедить западных партнеров Украины в бесперспективности ее сопротивления. Подобная тактика используется без упоминания реальных потерь и ценой, которую несут оккупанты за каждое продвижение.

Эксперты акцентируют: заявления Москвы преследуют не только военные, но и политические цели. Внедряя нарратив о «неизбежной победе», российское руководство рассчитывает склонить западные страны к уменьшению помощи Киеву и подтолкнуть Украину к территориальным уступкам.

По мнению ISW, завышенные цифры — элемент информационной войны, а не отражение реальной ситуации на фронте. На деле российское наступление сопровождается серьезными потерями, а «неотвратимость победы» — это лишь пропагандистская конструкция, призванная оказать давление на международное сообщество.

