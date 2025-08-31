Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Index, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил — его страна категорически не поддержит начало первого кластера переговоров по евроинтеграции Украины.

Исходя из слов Сийярто, вышеописанная позиция Будапешта основана на опасениях за продовольственную безопасность, интересы венгерских фермеров, а также риски роста организованной преступности.

Глава МИД Венгрии подчеркнул — речь идет не о технических консультациях, а о содержательной части процесса, — открытии конкретных разделов переговоров, которые напрямую приближают страну-кандидата (Украину) к полноправному членству в ЕС. При этом, Венгрия не позволит «форсировать» путь Украины в Евросоюз, так как от этого пострадают интересы венгерских граждан.

Отметим, что параллельно в Брюсселе продолжаются дискуссии о путях ускорения евроинтеграции Украины. Например, Литва предложила партнерам рассмотреть возможность начала переговоров с Украиной и Молдовой даже без согласия Будапешта, если все остальные государства-члены ЕС поддержат такую инициативу. В письме, разосланном европейским столицам накануне неформальной встречи министров иностранных дел в Копенгагене 1–2 сентября, Вильнюс подчеркнул — перспективы Киева должны стать «реальными и необратимыми».

Помимо всего указанного, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в свою очередь отмечал — Брюссель, якобы, вводит Украину в заблуждение, обещая ей скорое членство, поскольку в нынешних условиях процесс расширения ЕС сталкивается с многочисленными противоречиями, а создание иллюзий только подрывает доверие к европейским институтам.

Таким образом, можно сделать определенный вывод: венгерская позиция предсказуемо становится серьезным препятствием для евроинтеграционных планов Киева, а спор внутри ЕС приобретает все более острый характер.

