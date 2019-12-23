Дочка Ким Кардашьян и Канье Уэста затмила на прогулке маму — благодаря своей сумке Hermes Birkin

Ким Кардашьян с дочерью Норт

Каждый выход в свет 39-летней Ким Кардашьян сродни фэшн-представлению: телезвезда так страстно увлечена модой, что любой ее новый look не остается незамеченным. Но, надо отметить, у нее в этом деле подрастают конкуренты — ее дети, которые привлекают не меньше внимания публики. В минувшие выходные звездное семейство вновь продемонстрировало несколько образов, которые модные критики уже успели обсудить.

В субботу Ким со своим 41-летним мужем Канье Уэстом решили устроить старшим детям, шестилетней Норт и трехлетнему Сейнту, культурную программу и вместе с ними отправилась на балет «Щелкунчик».

Ким Кардашьян и Канье Уэст с дочерью Норт и сыном Сейнтом

По этому случаю сама телезвезда выбрала ультрамодный наряд: черные кожаные брюки, коричневый кожаный топ и серебристый бомбер от Nike & Olivia Kim, а дополнила свой образ Ким яркими фиолетовыми остроносыми сапогами и солнцезащитными очками.

Свою дочь Кардашьян одела в стиле total black — на Норт были черные кожаные брюки и жакет. Наряд девочки интернет-пользователи уже успели осудить, отметив, что Норт в очередной раз была одета не по возрасту.

Сейнт, которому недавно исполнилось три года, в ярко-салатовом спортивном костюме сильно выделялся на общем фоне.

Ким Кардашьян с дочерью Норт Ким Кардашьян с сыном Сейнтом

В воскресенье Ким снова была замечена в компании старших детей. Вместе с Норт и Сейнтом она отправилась на шопинг на знаменитую Пятую авеню в Нью-Йорке.

На этот раз Ким появилась на публике в плаще из змеиной кожи, салатовой водолазке, светлых брюках и оранжевых кроссовках. Норт в шубе-«чебурашке», коричневых брюках, со знаменитой моделью сумки Hermes Birkin и в жемчужном колье на шее выглядела настоящей маленькой леди. Однако и на этот раз пользователи сети обрушились на ее мать с критикой, отметив, что такой наряд и подобные аксессуары не сильно уместны для шестилетней девочки. Не остался незамеченным и макияж Норт — Ким уже не раз «доставалось» за то, что она поощряет дочку в использовании косметики. Но, как видно, телезвезда эту критику пропускает мимо ушей и не обращает внимания на гневные комментарии.

По материалам: www.spletnik.ru