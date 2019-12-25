Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми, королева Елизавета II, принц Эндрю и другие посетили рождественскую службу

Кейт Миддлтон и принц Уильям

Буквально несколько минут назад в церкви Святой Марии Магдалины в Сандрингеме началась рождествеская служба, которую по традиции посетили члены британской королевской семьи: Кейт Миддлтон и принц Уильям, королева Елизавета II, принц Чарльз с супругой Камиллой, принц Эндрю (несмотря на слухи о секс-скандале со своим участием, он появился как на ежегодном рождественском обеде королевы Елизаветы, так и на самой церковной службе), граф Эдвард с дочерью Луизой Виндзор и многие другие. Впервые на службу герцоги Кембриджские взяли своих старших детей: шестилетнего принца Джорджа и четырехлетнюю принцессу Шарлотту.

Кейт Миддлтон, принцесса Шарлотта, принцы Уильям и Джордж

Кейт Миддлтон и принц Уильям

Принц Чарльз, Кейт Миддлтон, принцесса Шарлотта, принцы Уильям и Джордж

По дороге они приветствовали большую толпу людей, собравшихся возле церкви, чтобы своими глазами увидеть представителей монаршей семьи.

Чуть раньше всех в церковь прибыла королева Елизавета — на службе она появилась с супругом принцем Филиппом, который за день до Рождества как раз был выписан из больницы.

Как и ожидалось, Меган Маркл, принц Гарри и их сын Арчи на службе не появились. Еще задолго до Рождества стало известно, что герцоги Сассекские не посетят церемонию в церкви и проведут праздник в более камерной, семейной обстановке. Меган, Гарри и Арчи на Рождество улетели в Канаду, чтобы отметить его вместе с мамой герцогини, Дорией Раглан.

Им нравится делиться теплотой канадского народа и красотой ландшафта с их маленьким сыном,

— сообщил официальный представитель герцогов.

По материалам: www.spletnik.ru