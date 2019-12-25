Сюрприз на Рождество: Ким Кардашьян и Канье Уэст подарили дочери Норт куртку Майкла Джексона

Ким Кардашьян со старшей дочерью Норт

Сегодня католики празднуют Рождество. В этот день принято не только посещать службу в церкви, собираться всей семьей за большим столом и говорить друг другу слова любви и благодарности, но и обмениваться памятными подарками, — эта традиция особенно нравится детям.

Так, большой сюрприз для своей старшей дочери, шестилетней Норт, по этому случаю устроили 39-летняя Ким Кардашьян и 42-летний Канье Уэст. Звездные родители подарили девочке черный бархатный жакет, украшенный стразами, который принадлежал покойному Майклу Джексону. Именно в этом пиджаке поп-король когда-то встречался с Элизабет Тейлор.

Подарок, который Ким Кардашьян и Канье Уэст подарили дочери Норт

Майкл Джексон и Элизабет Тейлор

Норт действительно большая фанатка Майкла Джексона. Мы знали, что этот подарок ей обязательно понравится. Она была очень впечатлена сюрпризом,

— поведала Ким в своем Instagram.

Кардашьян также сообщила, что им с Канье удалось приобрети эксклюзивную вещь на аукционе, однако цену этого необычного лота она не уточнила. Ким рассказала, что Норт уже может носить вещь своего кумира, потому что они подкатали рукава. В карманах жакета также лежали редкие фотографии Джексона.

Ким Кардашьян с дочерьми Чикаго и Норт и сыном Сейнтом

Напомним, что двоюродная сестра Норт Сторми (дочь Кайли Дженнер) также уже получила свой роскошный рождественский подарок. Бабушка Сторми Крис Дженнер подарила внучке мини-особняк, который был построен прямо во дворе их большого семейного дома.

Этот дом Крис создала по подобию того, в котором выросла мама Сторми Кайли. Теперь на собственной жилплощади у годовалой Сторми есть чердак, игрушечный камин, плита, гладильная доска и другие предметы интерьера настоящего дома.

Дочь Кайли Дженнер, Сторми

По материалам: www.spletnik.ru