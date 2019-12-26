Пелагея объявила о разводе с мужем, хоккеистом Иваном Телегиным

Иван Телегин и Пелагея с дочкой

О том, что в семейной жизни 33-летней певицы Пелагеи и ее супруга, 27-летнего хоккеиста Ивана Телегина не все гладко, говорили уже давно. А сегодня звезда подтвердила информацию о расставании со спортсменом.

Да, мы все-таки решили расставаться. Все у всех случается, все мы делаем ошибки… О трех годах семейной жизни не жалею нисколько. Но на этом наша история закончилась. Хочется верить, что у нас получится сохранить уважение друг к другу и желание быть хорошими родителями для Таси.

Несмотря на то что любой развод — малоприятный процесс, мы сохраняем лояльность и надеемся, что сможем решить все вопросы интеллигентно, достойно и как положено. Верю, что люди меня поймут, и не будут осуждать. Ну, и жизнь продолжается. Не перестаем болеть за русский хоккей! Всем — добра (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.),

— написала Пелагея в Instagram.

Напомним, Пелагея и Иван Телегин поженились три года назад, у пары растет дочь Таисия, которой скоро исполнится три года. Поговаривают, что причиной расставания послужил новый роман Телегина с юной моделью Мари. Издание «СтарХит» опубликовало фотографию спортсмена, на которой он сидит под руку с девушкой. Хоккеист и певица с лета не носят обручальных колец, живут отдельно, а из социальных сетях обоих супругов были удалены общие снимки.

К Пелагее Телегин ушел от гражданской жены Евгении, которая родила ему сына.

Первым новостью поделился блогер olga_olga_olga.

По материалам: www.spletnik.ru