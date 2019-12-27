Новое шоу Ксении Собчак: о смерти глянца, симпатии к Эрнсту и браке Лаврентьевой и Цыпкина

Ксения Собчак

На днях 38-летняя Ксения Собчак презентовала свое новое шоу под названием «Собчак без сахара», которое теперь регулярно будет выходить на сервисе «Яндекс. Эфир». Первый выпуск ведущая посвятила нулевым: в нем она поговорила об умирающих трендах последнего десятилетия, а также вместе с соведущим, популярным инстаграм-блогером texnosergey (он в кадре не появляется), обсудила последние новости. SPLETNIK.RU выбрал самые интересные цитаты из этого шоу.

Ксения Собчак

Про пластические операции

Мне очень нравится маленькая грудь. Она, кстати, у меня очень красивая: очень скромная, но красивая. Мне же все время пишут под постами, что я делала немереное количество операций. Хочется спросить этих людей: вы реально считаете, что если бы я хотела сделать пластические операции и улучшить себя, я бы вот так себе все это выбрала? Вы считаете, я настолько сумасшедшая?

Про модные премии и смерть глянца

На последних глянцевых премиях меня не было, и, честно говоря, не просто так. Это ж какой-то, честно говоря, унылый пережиток прошлого. Почему рекламодателям так нравится вручение этих пластиковых херовин? Почему они за это просят любимые миллионы? Еще в прошлом году GQ додавили феминистки, и премия «Женщина года» в рамках «Человека года» была отменена, и слава богу! И я, кстати, на эту тему делала большую речь на премии GQ. И я была первой, кто говорил со сцены, что это какое-то унижение: что это за «Женщина года» в рамках «Человека года»? В этом смысле меня и феминисток послушали. Но в целом эти бесконечные премии из серии «На манеже все те же» — это же невозможно смотреть просто больше.

Кстати, глянец-то подмирает потихонечку, и слава богу! Славно хоть, что уже шизофренические номинации вроде «Атмосфера успеха» и «Суть вещей». Но при этом остались номинации «Сила внутренней красоты». Я так понимаю, это вообще все делается для рекламодателей. Просто приходит дешевое шампанское и говорит: «Блин, хочу рекламу».

Про свадьбу с Константином Богомоловым

Ну это же такой веселый треш! Мы же делали свадьбу, чтобы там все было! Там не было только танца на газете, вот это я переживала. Я хотела, чтобы танец на газете и карандаш в бутылочку. Мы хотели собрать весь п*****. Какой п***** без Баскова, ребят?

Про Константина Эрнста и умных мужчин

Оказалось, что перед свиданием Софья Эрнст прямо под столом читала «Википедию», чтобы поддержать разговор с Константином Львовичем. Ну, кстати, в этом я ее понимаю, потому что, когда я общаюсь с Константином Львовичем, у меня тоже трясутся поджилки. Он правда очень образованный человек, и у каждой есть возможность почувствовать себя необразованной идиоткой. Это не очень приятно. Эрнст офигенный. Ну вот объективно. Я бы вдул, как говорится. Мне он очень нравится. Ну Богомолова я уже люблю, но Эрнст — очень умный и талантливый человек. Женщины влюбляются в талант и в ум. Это вы (мужчины. — Прим. ред.), мудаки, влюбляетесь в сиськи и жопы. А женщины, как умные, высокоразвитые существа, влюбляются в мозг. Можно и в Вассермана влюбиться.

В принципе мне уже ничего не надо, я уже давно на тренерской работе, я глубоко замужем на ближайшие пару месяцев. Но если бы мне какие-то мужчины и могли понравиться, то это был бы Константин Эрнст, Александр Мамут… Вообще мало людей, чтобы были и едкие, и классные.

Про брак Оксаны Лаврентьевой и Александра Цыпкина

Молодая кровь… Х*** толку, как говорится? Вот я смотрю и думаю: бедная Оксана (Оксана Лаврентьева. — Прим. ред.), куда тебя занесло с этим Цыпкиным (Александр Цыпкин. — Прим. ред.)? Сейчас на рейв, на Ибицу… Да я б с ума сошла! Ну вот, молодая кровь! Он таскает ее на Ибицу: новый диджей приехал… Нахер это надо? Слушайте, оставьте меня в покое, я не хочу ни на какого модного диджея, я лучше схожу на спектакль, в филармонию, книжку с Эрнстом почитаю.

По материалам: www.spletnik.ru