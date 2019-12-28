С сестер Хачатурян сняли электронные браслеты

Сестры Хачатурян с отцом

Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) сняли электронные браслеты с сестер Хачатурян: Ангелины, Крестины и Марии.

С сегодняшенего дня девушки смогут покидать место жительства и после 21:00 (в связи с тем, что соответствующий запрет суд не продлил). Раньше они не могли выходить из жилого помещения в ночное время. При этом по словам адвоката Алексея Паршина, сестрам по-прежнему нельзя общаться друг с другом, свидетелями по делу и журналистами. Также им запрещено пользоваться интернетом и мобильными телефонами.

Напомним, сестер Хачатурян обвиняют в том, что 27 июля прошлого года они зарезали своего 57-летнего отца в квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве. Впоследствии выяснилось, что Михаил систематически издевался над девушками. Судмедэкспертиза установила факты морального, физического и сексуального насилия Хачатуряна над дочерьми. Несмотря на это, следственный комитет переквалифицировать дело на самооборону или прекращать его не стал. Защита намерена хадатайствовать о суде присяжных — это, по ее мнению, может повысить шансы сестер на оправдательный приговор.

По материалам: www.spletnik.ru