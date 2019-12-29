Итоги года — 2019: свадьбы и помолвки западных звезд

Шарлотта Казираги и Димитрий Рассам

В этом году знаменитости, как всегда, клялись любить друг друга вечно — будем надеяться, большинство из них сдержат свои обещания. Ну а пока вспоминаем подробности звездных свадеб и помолвок, которые состоялись за последние месяцы.

Чарли Дефранческо и Марк Джейкобс

В апреле десятки звездных гостей собрались на бракосочетании дизайнера Марка Джейкобса и его любимого мужчины Чарли Дефранческо. На торжестве в Нью-Йорке были замечены многие знаменитости из мира моды и шоу-бизнеса: женихов поздравляли Кейт Мосс, Кайя Гербер, Белла и Джиджи Хадид, Наоми Кэмпбелл, Эмили Ратажковски, Рита Ора и другие. Особых деталей церемонии прессе раздобыть не удалось.

Марк и Чарли вместе уже давно, в апреле прошлого года дизайнер сделал бойфренду предложение и поделился видеозаписью этого момента с многочисленными фолловерами. Тогда модельер пригласил возлюбленного в ресторан, где его «группа поддержки» станцевала под песню Принса Kiss, а потом Джейкобс встал на одно колено и преподнес Дефранческо кольцо.

Для Марка брак стал вторым, десять лет назад он узаконил отношения с тогдашним бойфрендом, но через год они расстались.

Джей Ло и Алекс Родригес

В марте обручились Дженнифер Лопес и Алекс Родригес. Объявила об этом пара привычным для знаменитостей способом: поп-дива опубликовала фото кольца с массивным камнем. Такой же снимок выложил спортсмен, уточнив в подписи к нему, что «она сказала «да».

Алекс и Джей Ло к моменту помолвки встречались уже два года, и в последнее время было много разговоров, что Родригес вот-вот сделает предложение. В апреле бейсболист подробнее рассказал о помолвке на телешоу Джимми Фэллона: по словам Алекса, он почти полгода готовился к этому шагу, выбирая кольцо и тщательно продумывая детали.

Как признался жених, он даже «репетировал» со своим ассистентом — так сильно ему хотелось, чтобы все прошло на высшем уровне. Ну и выбирал подходящее время, чтобы романтичный момент свершился на фоне «идеального заката».

Предложение Лопес он сделал на багамском пляже. Спустя несколько месяцев пара устроила в Лос-Анджелесе вечеринку для друзей и родных, посвященную помолвке.

Поклонники часто спрашивают влюбленных в соцсетях о дате свадьбы, на что Родригес не так давно ответил: дата пока не назначена, но как только она определится, они с Дженнифер сообщат об этом фанатам.

Джуд Лоу и Филиппа Коэн

Одни знаменитости устраивают из своей свадьбы грандиозное событие, другие предпочитают заключить брак тихо и без лишних свидетелей. Так, Джуд Лоу этой весной тайно женился на своей подруге, психологе Филиппе Коэн.

Скромная церемония прошла в Лондоне: жених и невеста расписались в городской мэрии в кругу самых близких. Роскошного свадебного платья не было: Коэн предпочла короткое платье оттенка слоновой кости, шляпку с вуалью и букетик полевых цветов. Джуд надел черный костюм с белой футболкой, который тоже дополнил шляпой.

Актер встречался с будущей женой несколько лет, впервые новость об их отношениях была опубликована летом 2015 года. Ходили слухи, что пара планирует пышную свадьбу во Франции, поэтому тихую церемонию в Лондоне журналисты назвали «сюрпризом».

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн и Сутхида Тиджай

1 мая 66-летний король Таиланда Маха Вачиралонгкорн, или Рама X, всего за несколько дней до своей официальной коронации сыграл свадьбу. Избранницей правителя стала генерал Сутхида Тиджай, работающая заместителем начальника его охраны.

Сутхида пришла работать в королевскую охрану шесть лет назад. До этого она была стюардессой авиакомпании Thai Airways — пресса предполагает, что тогда женщина и познакомилась со своим будущим супругом. Ранее, кстати, представители дворца опровергали все слухи о романе короля с сотрудницей руководства его охраны.

Брак с Сутхидой стал для короля четвертым по счету, от прошлых жен у него семеро детей. Нынешняя супруга монарха носит титул королевы. По слухам, с предыдущими женами Рама X далеко не всегда вел себя по-джентльменски — поднимал руку, изменял, унижал и так далее.

Уже через несколько месяцев после свадьбы правитель удивил публику, официально присвов своей любовнице, 34-летней армейской медсестре Сининате Вонгваджирапакди, статус наложницы — второй супруги-консорт. Церемония прошла во дворце в присутствии журналистов, первых лиц государства – а также официальной жены короля Сутхиды. Не прошло и трех месяцев, как Рама Х поменял свое отношение к фаворитке и лишил ее всех титулов и воинских званий. Женщину обвинили в «неправильном поведении и нелояльности», а также в стремлении подорвать положение Сутхиды ради собственной выгоды.

У правителя вообще в мировой прессе довольно спорная репутация: часто пишут о его экстравагантных поступках. Например, как однажды он на полном серьезе произвел своего белого пуделя в маршалы авиации, или как ему доставляют суши военным самолетом прямо из Лондона.

Крис Прэтт и Кэтрин Шварценеггер

В начале лета поздравления с бракосочетанием принимали Крис Прэтт и Кэтрин Шварценеггер. Свадьбу сыграли на ранчо Монтесито в Калифорнии. На празднике присутствовали близкие друзья и родственники молодоженов, включая знаменитых родителей Кэтрин — Арнольда Шварценеггера и Марию Шрайвер, а также шестилетнего сына Криса от Анны Фэрис. По словам очевидцев, место церемонии было очень романтично украшено цветочными композициями.

Крис Прэтт и Кэтрин Шварценеггер

Жених и невеста старались утаить подробности торжества от прессы, скрываясь за спинами охранников, чтобы не попасть в объективы папарацци. По словам источников, паре «не хотелось превращать свой праздник в цирк». Но бесполезно: фотографии со свадьбы моментально распространились в СМИ.

Уже на следующий день Кэтрин сама опубликовала фото с церемонии у себя на странице, и поклонники смогли оценить ее сшитое на заказ свадебное платье от Armani Prive.

Джастин Портман и Морган Снайдер

Бывший муж Натальи Водяновой Джастин Портман в этом году снова женился: летом он сыграл свадьбу со своей беременной возлюбленной Морган Снайдер. Церемонию устроили в графстве Херефордшир на западе Англии — в этом месте жених провел свое детство. Среди гостей свадьбы была и 13-летняя дочь Портмана Нева, родившаяся в браке с Водяновой.

Во время торжества невеста в коротком кружевном платье и венке из живых цветов даже не пыталась скрывать свою беременность — впрочем, это вряд ли удалось бы сделать, ведь Морган была уже на последних неделях. Всего через месяц на свет появился их с Джастином сын Лео. Для Портмана это четвертый ребенок.

Карли Клосс и Джошуа Кушнер

Кое-кому из знаменитых пар одной свадьбы мало: так, Карли Клосс и Джошуа Кушнер этим летом собрали друзей и родных на второй церемонии своего бракосочетания. Первая, напомним, прошла в Нью-Йорке в октябре 2018 года. Модель назвала мероприятие слишком формальным и упоминала, что мечтает устроить еще одну, более душевную свадьбу.

Мечта Карли сбылась: на вечеринке этого года, организованной в духе Дикого Запада, присутствовали только лучшие друзья. Среди приглашенных оказались Даша Жукова, Дерек Бласберг, Кэти Перри и Орландо Блум.

Молодожены исполнили традиционный для еврейских свадеб танец со стульями — хору. Надо сказать, Клосс незадолго до второй церемонии приняла иудаизм. Карли и Джошуа начали встречаться в 2012 году. О своей помолвке они объявили в прошлом июле и уже через пару месяцев стали мужем и женой.

Димитрий Рассам и Шарлотта Казираги

Этим летом после двух с половиной лет отношений оформили свой брак сын актрисы Кароль Буке Димитрий Рассам и внучка Грейс Келли Шарлотта Казираги. Небольшая гражданская церемония прошла в Монако, во Дворце Гримальди — именно там когда-то заключали брак Грейс Келли и князь Ренье III. Среди тех, кого Шарлотта и Димитрий пригласили на церемонию, — дядя невесты принц Альбер II с женой и детьми.

Казираги появилась на мероприятии в сером платье с бантами от Saint Laurent, а для праздничного ужина выбрала белое платье с открытыми плечами из коллекции Chanel. Наряд невеста дополнила винтажным бриллиантовым колье Cartier, которое принадлежало ее знаменитой бабушке.

Димитрий Рассам и Шарлотта Казираги

Через месяц после церемонии в Монако молодожены обвенчались на юге Франции. Венчание было секретным, и те немногие, кого на него позвали, узнали о месте проведения обряда только в день мероприятия.

Об отношениях Казираги и Рассама пресса сообщила весной 2017 года. Уже через год во время отдыха на горнолыжном курорте Димитрий сделал Шарлотте предложение.

Софи Тернер и Джо Джонас

Софи Тернер и Джо Джонас в начале мая удивили всех, когда сразу после церемонии Billboard Music Awards 2019 сыграли свадьбу в Вегасе. Хотя мужем и женой артистов объявил фейковый Элвис Пресли, сам брак был вполне законным и официальным. Но полушутливой церемонией в «городе грехов» дело не ограничилось: уже в июле певец и актриса устроили настоящую свадьбу во Франции.

Над свадебным платьем Софи работал лично Николя Гескьер из Louis Vuitton. К созданию наряда привлекли более десятка вышивальщиц, которые посвятили работе больше тысячи часов и использовали 14 метров тюля, тысячи кристаллов и бусин.

Из звездных гостей на свадьбе были замечены Эшли Грэм с мужем, братья жениха Ник и Кевин Джонас с женами и другие.

Руни Мара и Хоакин Феникс

В этом году обручились Руни Мара и Хоакин Феникс, о чем рассказал источник из их окружения. Еще в мае журналисты разглядели на руке актрисы кольцо, похожее на помолвочное. Ни Руни, ни Хоакин не давали комментариев на этот счет: пара вообще тщательно оберегает свою личную жизнь и даже старается лишний раз не выходить из дома, чтобы не привлекать внимания вездесущих папарацци.

Сам факт своего романа актеры тоже долго не афишировали: познакомились они в 2013 году, а впервые вышли в свет вдвоем только в 2017-м. Если информация о скорой свадьбе подтвердится, то этот брак станет первым и для Феникса, и для его возлюбленной.

Хайди Клум и Том Каулитц

Летом стало известно, что Хайди Клум вышла замуж за Тома Каулитца — причем еще в феврале, но влюбленным удалось скрыть эту новость от общественности. Для того чтобы зарегистрировать свои отношения, пара выбрала особенную дату — 22 февраля. Именно в этот день в 2018 году музыкант и модель впервые встретились. Роман развивался стремительно: уже в декабре 2019-го Хайди продемонстрировала кольцо и объявила о помолвке.

Праздновать свадьбу зимой Клум и Каулитц не стали и отложили торжество до августа. Свадебная вечеринка прошла в Италии, на знаменитой яхте Аристотеля Онассиса Christina O, где праздновали свое бракосочетание такие знаменитые пары, как Грейс Келли и князь Ренье III, а также сам Онассис и Жаклин Кеннеди.

Ведущим церемонии Хайди и Тома выступил брат жениха и его коллега по группе Tokio Hotel Билл Каулитц. Гостями стали близкие друзья и родственники молодоженов, в том числе четверо детей Клум.

Хайди Клум и Том Каулитц

Дуэйн «Скала» Джонсон и Лорен Хэшиан

Если одни звезды спешат зарегистрировать отношения, то другие ждут годами, прежде чем сделать ответственный шаг. Ко второй категории относятся Дуэйн «Скала» Джонсон и его жена Лорен Хэшиан: они вместе уже 12 лет, но только в августе этого года сыграли свадьбу.

За время отношений у Лорен и Дуэйна родились две дочки. При этом на вопросы о свадьбе актер отвечал, что «не хочет торопиться» и что давно называет Хэшиан своей женой.

Прошлой весной влюбленные все-таки надумали пожениться, но событие пришлось отложить: Лорен забеременела и, по словам Джонсона, «не хотела делать свадебные фото с большим животом». После рождения младшей дочери пара вернулась к вопросу женитьбы.

Дуэйн и Лорен поженились на рассвете на гавайском побережье, в кругу семьи. Обе дочки пары были одеты в кружевные белые платья.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци

В середине сентября мы узнали, что принцесса Беатрис выходит замуж. Бойфренд девушки Эдоардо Мапелли-Моцци сделал ей предложение в Риме, куда пара отправилась на свадьбу друзей. Букингемский дворец обнародовал фотографии Беатрис с кольцом на пальце и объявил, что свадьба состоится в 2020 году.

О романе внучки Елизаветы II с девелопером-миллионером стало известно прошлой осенью. Влюбленные познакомились через общих друзей, и вскоре Беатрис представила Эдоардо своей семье.

Публике принцесса показала своего возлюбленного тоже довольно быстро: в марте они впервые появились вместе на благотворительном вечере в Лондоне и в дальнейшем уже не скрывались от фотографов.

Журналисты тем временем публиковали подробности биографии молодого человека: писали, что он не лучшим образом расстался с бывшей возлюбленной — матерью своего ребенка, попросту выставив ее из дома. Тем не менее королевская семья жениха одобрила, а Беатрис, говорят, от него и вовсе без ума, так что ждем очередную пышную свадьбу.

Джастин Бибер и Хейли Болдуин

Без сомнения, одна из самых обсуждаемых парочек года — Джастин и Хейли Бибер. Мужем и женой знаменитости стали еще прошлой осенью, но основные празднования отложили примерно на год (отчасти из-за депрессивных настроений Бибера).

В сентябре этого года певец и модель наконец устроили вторую свадебную церемонию в Южной Каролине и собрали множество гостей. По подсчетам прессы, на проведение свадьбы молодожены потратили более 1,3 миллиона долларов. Большая часть этой суммы ушла на декорирование места торжества. А за одни только услуги звездного ивент-менеджера Минди Вайс Бибер и Болдуин заплатили примерно 200 тысяч долларов.

Хейли выбрала для свадьбы платье с длинным шлейфом, на котором была надпись «пока смерть не разлучит нас». Созданием этого наряда занимался Вирджил Абло, креативный директор Off White.

Напомним, что Хейли и Джастин знакомы много лет. Они долго были просто друзьями, затем начался роман, который продлился около двух лет и в 2016 году закончился. Но экс-влюбленные воссоединились, и прошлым летом Бибер сделал модели предложение.

Скарлетт Йоханссон и Колин Жост

В мае было объявлено о помолвке Скарлетт Йоханссон с ее возлюбленным Колином Жостом. Актриса почти не делилась с прессой подробностями, но во время телешоу Эллен Дедженерес упомянула, что предложение Жост сделал «в стиле Джеймса Бонда». Как именно — Скарлетт уточнять не стала. По ее словам, жениху «удалось удивить» ее. Дата свадьбы пока не объявлялась.

Йоханссон и Жост знакомы давно: они встретились еще в 2006 году, когда Скарлетт впервые побывала в качестве гостьи на съемках шоу Saturday Night Live. Колин тогда только присоединился к команде программы, став одним из актеров и сценаристов. Романтические отношения начались намного позже — в 2017 году, после развода актрисы с журналистом Романом Дориаком.

Кук Марони и Дженнифер Лоуренс

В октябре с размахом отметили свое вступление в законный брак Дженнифер Лоуренс и Кук Марони. Около 150 гостей съехались в живописный особняк Belcourt Castle, расположенный в Род-Айленде. Кстати, обычно это здание не используется для свадеб, поэтому журналисты считают, что молодожены предложили владельцам за аренду очень внушительную сумму.

На вечеринку пригласили много звездных друзей пары: в списке гостей значились имена Кэмерон Диас и Бенджи Мэддена, Брэдли Купера, Крис Дженнер, Сиенны Миллер, Николь Ричи и других знаменитостей.

Кук Марони и Дженнифер Лоуренс

Для важного дня Дженнифер вполне ожидаемо выбрала платье Дома Dior, с которым уже давно сотрудничает. На женихе был черный смокинг того же бренда.

Очевидцы говорят, что вечеринка была очень веселой и продлилась до поздней ночи: гости танцевали под ретрохиты и не собирались расходиться. А сами молодожены вообще покинули свой праздник только под утро.

Новость о романе Дженнифер с галеристом Куком Марони впервые появилась в прессе летом 2018 года. Через несколько месяцев пара обручилась, а этой осенью расписалась в Нью-Йорке в присутствии только охраны и фотографа.

Александра Грант и Киану Ривз

Весь ноябрь соцсети обсуждали вторую половину Киану Ривза. Актер вышел в свет со своей возлюбленной, художницей Александрой Грант, и общественность принялась спорить, насколько хорошо смотрятся вместе голливудский секс-символ и его избранница. Влюбленных же, судя по всему, чужое мнение совершенно не волнует: они, по информации СМИ, заняты подготовкой к свадьбе.

Спустя несколько дней после нашумевшего выхода пары близкий друг Ривза сообщил журналистам, что актер и художница недавно тайно обручились. Говорят, все было очень романтично: за ужином при свечах, под композицию Синатры.

О романе Киану и Александры писали еще летом, когда пара побывала на одном из модных показов. Но тогда журналистам было известно лишь то, что актер и его спутница — старые друзья и что они вместе работали над книгами Ривза.

В окружении актера рассказали о серьезной поддержке, которую Александра всегда оказывала другу, пережившему много трагедий. Напомним, что 20 лет назад родился мертвым ребенок Ривза и его возлюбленной Дженнифер Сайм, а через два года трагически погибла сама девушка. Также актер потерял сестру, с которой был очень близок.

Эмма Стоун и Дэйв Маккери

Готовятся к свадьбе также Эмма Стоун и ее бойфренд, режиссер и сценарист шоу Saturday Night Live Дэйв Маккери. Мужчина сам первым опубликовал в инстаграме фото, на котором актриса запечатлена с кольцом на пальце.

По голливудским меркам украшение, выбранное женихом, совсем скромное: кольцо с бриллиантами и большой жемчужиной, созданное японскими ювелирами, стоит менее пяти тысяч долларов. Но, по словам инсайдеров, Дэйв заготовил для ответственного момента невероятно романтичную речь, и его возлюбленная не сомневалась ни секунды.

Эмма Стоун и Дэйв Маккери

В окружении Эммы говорят, что она хочет провести не слишком масштабное торжество и уже начала его планировать. Помогает советами актрисе ее подруга Дженнифер Лоуренс, которая в этом году как раз вышла замуж. Также пресса пишет, что Эмма и Дэйв хотели бы устроить «экосвадьбу», поскольку оба взволнованы проблемами экологии, предпочитают машинам велосипеды, отдыхают на экокурортах, не едят мясо и вообще «сами выращивают себе пищу».

Будущие муж и жена познакомились в 2016 году, когда актриса стала гостьей программы Saturday Night Live. Свой роман Стоун и Маккери долгое время не афишировали: впервые они вдвоем пришли на мероприятие в начале 2019 года.

Кэти Перри и Орландо Блум

В День святого Валентина Орландо Блум сделал предложение Кэти Перри. Поклонники об этом узнали от мамы певицы, которая не смогла не поделиться радостным событием и сообщила о нем в соцсети. Вскоре и сама Перри выложила фотографию своего кольца в виде цветочка с большим розовым бриллиантом посередине. Украшение обошлось жениху в пять миллионов долларов.

Сначала инсайдеры утверждали, что Кэти и Орландо решили не откладывать свадьбу надолго и поженятся до конца этого года. Но, как недавно выяснилось, планы влюбленных изменились: они хотят устроить торжество в строго определенном месте, а для этого им придется подождать. Что это за место — инсайдер не уточнил, сказав только, что планируется два мероприятия — одно масштабное, второе — небольшое, для самых близких.

Кэти Перри и Орландо Блум

Также, по словам источников, актер и певица хотят в ближайшее время стать родителями.

Перри и Блум стали встречаться зимой 2016 года, а спустя год после начала отношений объявили о расставании. Но после новогодней вечеринки в Японии в 2018 году опять воссоединились и уже не расставались.

Хилари Дафф и Мэттью Кома

В самом конце года обменялась брачными клятвами еще одна знаменитая пара: стали мужем и женой Хилари Дафф и ее возлюбленный Мэттью Кома. Свадьба прошла в обстановке строгой секретности и была скромной: пригласили на торжество только ближайших друзей и семью. Церемонию провели прямо во дворе дома пары в Лос-Анджелесе.

Вскоре после свадьбы Дафф опубликовала в инстаграме фото, где они с Мэттью позируют на фоне машины с надписью Just Married, — так поклонники и узнали, что певицу и ее избранника уже можно поздравить.

Хилари Дафф и Мэттью Кома

Замуж Хилари вышла в платье Jenny Packham, которое назвала платьем своей мечты. А вот на вечеринке в честь молодоженов певица была уже в более удобном золотистом наряде.

Кома и Дафф вместе примерно три года. Прошлой осенью у них родилась дочка, которую назвали Бэнкс. Кроме того, Дафф воспитывает сына от предыдущих отношений.

Итоги года — 2019: самые громкие свадьбы и помолвки западных звезд

Чарли Дефранческо и Марк ДжейкобсДжей Ло и Алекс РодригесДжуд Лоу и Филиппа КоэнКороль Таиланда Маха Вачиралонгкорн и Сутхида ТиджайКрис Прэтт и Кэтрин ШварценеггерДжастин Портман и Морган СнайдерКарли Клосс и Джошуа КушнерДимитрий Рассам и Шарлотта КазирагиСофи Тернер и Джо ДжонасРуни Мара и Хоакин ФениксХайди Клум и Том КаулитцДуэйн "Скала" Джонсон и Лорен ХэшианПринцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-МоцциДжастин Бибер и Хейли БолдуинСкарлетт Йоханссон и Колин ЖостКук Марони и Дженнифер ЛоуренсАлександра Грант и Киану РивзЭмма Стоун и Дэйв МакКериКэти Перри и Орландо БлумХилари Дафф и Мэттью Кома

По материалам: www.spletnik.ru