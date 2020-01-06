Джессика Альба, Хейли Бибер, Сальма Хайек и другие на афтепати «Золотого глобуса — 2020»

Культура
Игорь Кнышевский0
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Джессика Альба, Хейли Бибер, Сальма Хайек и другие на афтепати "Золотого глобуса — 2020"

Хейли Бибер/Джессика Альба

А теперь настало время традиционной afterparty премии «Золотой глобус», которая минувшей ночью прошла в Лос-Анджелесе. Знаменитости собрались в залах отеля Beverly Hilton, где прошла ежегодная вечеринка, организованная InStyle и Warner Bros.

Так, Хейли Бибер предпочла черное блестящее платье от Saint Laurent. Наряд она дополнила туфлями из лакированной кожи с ремешками на щиколотках и бриллиантовыми серьгами Tiffany & Co.

Джессика Альба, Хейли Бибер, Сальма Хайек и другие на афтепати "Золотого глобуса — 2020"Хейли Бибер

Джессика Альба, Хейли Бибер, Сальма Хайек и другие на афтепати "Золотого глобуса — 2020"

Рэйчел Броснахан вышла на красную ковровую дорожку в розовом блестящем платье от Michael Kors, Кейт Босуорт надела яркое платье Prabal Gurung, а Джессика Альба выглядела ослепительно в полупрозрачном платье Markarian и украшениях Neil Lane.

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Джессика Альба, Хейли Бибер, Сальма Хайек и другие на афтепати "Золотого глобуса — 2020"Кейт Босуорт

Джессика Альба, Хейли Бибер, Сальма Хайек и другие на афтепати "Золотого глобуса — 2020"

Джессика Альба, Хейли Бибер, Сальма Хайек и другие на афтепати "Золотого глобуса — 2020"

Нина Добрев для своего появления на вечеринке выбрала бордовое платье Dior без бретелек. Актриса дополнила свой лук босоножками Jimmy Choo и бриллиантовым колье. А вот Сальма Хайек осталась верна себе и предпочла платье с внушительным декольте от Gucci.

Джессика Альба, Хейли Бибер, Сальма Хайек и другие на афтепати "Золотого глобуса — 2020"Джессика Альба

Джессика Альба, Хейли Бибер, Сальма Хайек и другие на афтепати "Золотого глобуса — 2020"

Нина Добрев

На праздничной вечеринке, устроенной в честь «Золотого глобуса» также появились Антонио Бандерас с возлюбленной Николь Кемпел, Николь Шерзингер, Шейлин Вудли, Белла Торн, Эшли Грин, Хелен Миррен, Эшли Симпсон с супругом, Камила Морроне, Искра Лоуренс и многие другие.

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Джессика Альба, Хейли Бибер, Сальма Хайек и другие на афтепати "Золотого глобуса — 2020"Антонио Бандерас с возлюбленной Николь Кемпел

Джессика Альба, Хейли Бибер, Сальма Хайек и другие на афтепати "Золотого глобуса — 2020"София Вергара

Джессика Альба, Хейли Бибер, Сальма Хайек и другие на афтепати "Золотого глобуса — 2020"Марго Робби

Джессика Альба, Хейли Бибер, Сальма Хайек и другие на афтепати "Золотого глобуса — 2020"Лиза Боне и Джейсон Момоа

Джессика Альба, Хейли Бибер, Сальма Хайек и другие на афтепати "Золотого глобуса — 2020"Зое Кравиц

Джессика Альба, Хейли Бибер, Сальма Хайек и другие на афтепати "Золотого глобуса — 2020"Сальма Хайек

Джессика Альба, Хейли Бибер, Сальма Хайек и другие на афтепати "Золотого глобуса — 2020"

Джессика Альба, Хейли Бибер, Сальма Хайек и другие на афтепати "Золотого глобуса — 2020"Гретхен Карлсон и Наоми Уоттс

Джессика Альба, Хейли Бибер, Сальма Хайек и другие на афтепати "Золотого глобуса — 2020"Шейлин Вудли

Джессика Альба, Хейли Бибер, Сальма Хайек и другие на афтепати "Золотого глобуса — 2020"Никки Рид и Йен Сомерхолдер

Джессика Альба, Хейли Бибер, Сальма Хайек и другие на афтепати "Золотого глобуса — 2020"Лора Дерн

Джессика Альба, Хейли Бибер, Сальма Хайек и другие на афтепати "Золотого глобуса — 2020"Камилла Морроне

Джессика Альба, Хейли Бибер, Сальма Хайек и другие на афтепати "Золотого глобуса — 2020"Хелен Миррен с супругом

Джессика Альба, Хейли Бибер, Сальма Хайек и другие на афтепати "Золотого глобуса — 2020"Джессика Альба

Джессика Альба, Хейли Бибер, Сальма Хайек и другие на афтепати "Золотого глобуса — 2020"Уэллс Адамс и Сара Хайленд

Джессика Альба, Хейли Бибер, Сальма Хайек и другие на афтепати "Золотого глобуса — 2020"Хантер Шафер

Джессика Альба, Хейли Бибер, Сальма Хайек и другие на афтепати "Золотого глобуса — 2020"Искра Лоуренс

Джессика Альба, Хейли Бибер, Сальма Хайек и другие на афтепати "Золотого глобуса — 2020"Рэйчел Броснахан

Джессика Альба, Хейли Бибер, Сальма Хайек и другие на афтепати "Золотого глобуса — 2020"Пэрис Хилтон

Джессика Альба, Хейли Бибер, Сальма Хайек и другие на афтепати "Золотого глобуса — 2020"

Джессика Альба, Хейли Бибер, Сальма Хайек и другие на афтепати "Золотого глобуса — 2020"Белла Торн

Джессика Альба, Хейли Бибер, Сальма Хайек и другие на афтепати "Золотого глобуса — 2020"Кэрри Вашингтон

Джессика Альба, Хейли Бибер, Сальма Хайек и другие на афтепати "Золотого глобуса — 2020"Антонио Бандерас с возлюбленной Николь Кемпел

Джессика Альба, Хейли Бибер, Сальма Хайек и другие на афтепати "Золотого глобуса — 2020"Ариэль Уинтер

Джессика Альба, Хейли Бибер, Сальма Хайек и другие на афтепати "Золотого глобуса — 2020"Томас Эванс и Николь Шерзингер

Джессика Альба, Хейли Бибер, Сальма Хайек и другие на афтепати "Золотого глобуса — 2020"Эван Росс и Эшли Симпсон

Джессика Альба, Хейли Бибер, Сальма Хайек и другие на афтепати "Золотого глобуса — 2020"Эшли Грин

Джессика Альба, Хейли Бибер, Сальма Хайек и другие на афтепати "Золотого глобуса — 2020"Жасмин Сандерс

По материалам: www.spletnik.ru


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