Джессика Альба, Хейли Бибер, Сальма Хайек и другие на афтепати «Золотого глобуса — 2020»

Хейли Бибер/Джессика Альба

А теперь настало время традиционной afterparty премии «Золотой глобус», которая минувшей ночью прошла в Лос-Анджелесе. Знаменитости собрались в залах отеля Beverly Hilton, где прошла ежегодная вечеринка, организованная InStyle и Warner Bros.

Так, Хейли Бибер предпочла черное блестящее платье от Saint Laurent. Наряд она дополнила туфлями из лакированной кожи с ремешками на щиколотках и бриллиантовыми серьгами Tiffany & Co.

Хейли Бибер

Рэйчел Броснахан вышла на красную ковровую дорожку в розовом блестящем платье от Michael Kors, Кейт Босуорт надела яркое платье Prabal Gurung, а Джессика Альба выглядела ослепительно в полупрозрачном платье Markarian и украшениях Neil Lane.

Кейт Босуорт

Нина Добрев для своего появления на вечеринке выбрала бордовое платье Dior без бретелек. Актриса дополнила свой лук босоножками Jimmy Choo и бриллиантовым колье. А вот Сальма Хайек осталась верна себе и предпочла платье с внушительным декольте от Gucci.

Джессика Альба

Нина Добрев

На праздничной вечеринке, устроенной в честь «Золотого глобуса» также появились Антонио Бандерас с возлюбленной Николь Кемпел, Николь Шерзингер, Шейлин Вудли, Белла Торн, Эшли Грин, Хелен Миррен, Эшли Симпсон с супругом, Камила Морроне, Искра Лоуренс и многие другие.

Антонио Бандерас с возлюбленной Николь Кемпел

София Вергара

Марго Робби

Лиза Боне и Джейсон Момоа

Зое Кравиц

Сальма Хайек

Гретхен Карлсон и Наоми Уоттс

Шейлин Вудли

Никки Рид и Йен Сомерхолдер

Лора Дерн

Камилла Морроне

Хелен Миррен с супругом

Джессика Альба

Уэллс Адамс и Сара Хайленд

Хантер Шафер

Искра Лоуренс

Рэйчел Броснахан

Пэрис Хилтон

Белла Торн

Кэрри Вашингтон

Антонио Бандерас с возлюбленной Николь Кемпел

Ариэль Уинтер

Томас Эванс и Николь Шерзингер

Эван Росс и Эшли Симпсон

Эшли Грин

Жасмин Сандерс

По материалам: www.spletnik.ru