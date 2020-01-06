Джессика Альба, Хейли Бибер, Сальма Хайек и другие на афтепати «Золотого глобуса — 2020»
Хейли Бибер/Джессика Альба
А теперь настало время традиционной afterparty премии «Золотой глобус», которая минувшей ночью прошла в Лос-Анджелесе. Знаменитости собрались в залах отеля Beverly Hilton, где прошла ежегодная вечеринка, организованная InStyle и Warner Bros.
Так, Хейли Бибер предпочла черное блестящее платье от Saint Laurent. Наряд она дополнила туфлями из лакированной кожи с ремешками на щиколотках и бриллиантовыми серьгами Tiffany & Co.
Хейли Бибер
Рэйчел Броснахан вышла на красную ковровую дорожку в розовом блестящем платье от Michael Kors, Кейт Босуорт надела яркое платье Prabal Gurung, а Джессика Альба выглядела ослепительно в полупрозрачном платье Markarian и украшениях Neil Lane.
Кейт Босуорт
Нина Добрев для своего появления на вечеринке выбрала бордовое платье Dior без бретелек. Актриса дополнила свой лук босоножками Jimmy Choo и бриллиантовым колье. А вот Сальма Хайек осталась верна себе и предпочла платье с внушительным декольте от Gucci.
Джессика Альба
Нина Добрев
На праздничной вечеринке, устроенной в честь «Золотого глобуса» также появились Антонио Бандерас с возлюбленной Николь Кемпел, Николь Шерзингер, Шейлин Вудли, Белла Торн, Эшли Грин, Хелен Миррен, Эшли Симпсон с супругом, Камила Морроне, Искра Лоуренс и многие другие.
Антонио Бандерас с возлюбленной Николь Кемпел
София Вергара
Марго Робби
Лиза Боне и Джейсон Момоа
Зое Кравиц
Сальма Хайек
Гретхен Карлсон и Наоми Уоттс
Шейлин Вудли
Никки Рид и Йен Сомерхолдер
Лора Дерн
Камилла Морроне
Хелен Миррен с супругом
Джессика Альба
Уэллс Адамс и Сара Хайленд
Хантер Шафер
Искра Лоуренс
Рэйчел Броснахан
Пэрис Хилтон
Белла Торн
Кэрри Вашингтон
Антонио Бандерас с возлюбленной Николь Кемпел
Ариэль Уинтер
Томас Эванс и Николь Шерзингер
Эван Росс и Эшли Симпсон
Эшли Грин
Жасмин Сандерс
По материалам: www.spletnik.ru