В сети обсуждают реакцию Дженнифер Энистон на шутку Брэда Питта о возлюбленной на «Золотом глобусе»

Культура
Игорь Кнышевский0
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В сети обсуждают реакцию Дженнифер Энистон на шутку Брэда Питта о возлюбленной на "Золотом глобусе"

Брэд Питт и Дженнифер Энистон

Прошедшей ночью 50-летняя Дженнифер Энистон и 56-летний Брэд Питт появились на 77-й церемонии вручения премии «Золотой глобус». Это был первый случай за почти 15 лет, когда бывшие супруги столкнулись на красной дорожке.

Актер получил награду за роль второго плана в фильме «Однажды в… Голливуде» (Once Upon a Time in… Hollywood). Когда Питт выступал на сцене, в объектив камеры попала его экс-возлюбленная Дженнифер Энистон.

В сети обсуждают реакцию Дженнифер Энистон на шутку Брэда Питта о возлюбленной на "Золотом глобусе"

Я хотел пригласить на эту церемонию свою маму, но не смог, потому что любую женщину, с которой я стою рядом, принимают за мою возлюбленную. И это было бы просто неловко,

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— пошутил Брэд, чем рассмешил Джен.

А перед церемонием актер в интервью Entertainment Tonight неожиданно назвал Дженнифер Энистон своей подругой.

Да, конечно, я подойду и поздороваюсь с Дженнифер, ведь она моя хорошая подруга,

 — сообщил актер репортерам, прекрасно понимая, чего ждут все собравшиеся.

После того, как журналисты издания сказали, что весь мир хотел бы снова увидеть их вместе на одном фото, он пошутил:

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Второе самое важное воссоединение ее года? Я понимаю… После воссоединения «Друзей», конечно!

Напомним, актеры были женаты с 2000 по 2005 год. Несмотря на развод, Питт и Энистон поддерживают дружеские отношения. В феврале 2019 года Питт посетил празднование 50-летия Энистон в отеле Sunset Tower в Лос-Анджелесе.

По материалам: www.spletnik.ru


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