45-летняя Хлое Севиньи впервые станет мамой

Хлое Севиньи

Голливудская актриса Хлое Севиньи ждет первенца от своего бойфренда, арт-директора нью-йоркской галереи Karma Art Синиши Маковича, с которым встречается больше года.

О беременности звезды стало известно благодаря таблоиду TMZ, который опубликовал свежие фотографии Хлое и ее возлюбленного — на снимках хорошо виден округлившийся живот актрисы. Судя по всему, сейчас она находится на пятом месяце беременности. Слухи о беременности, кстати, начали ходить еще в декабре, когда актриса появилась на премии Gotham Independent Film Awards — платье свободного кроя уже тогда не оставляло сомнений.

Хлое Севиньи на премии Gotham Independent Film Awards

Публично Хлое Севиньи новость о беременности пока не комментировала, лишь намекнула на то, что в ее жизни грядут большие перемены:

Безумно благодарна за такой урожайный год! Люблю и благодарю всех моих друзей и партнеров!

— написала она в инстаграме.

Слухи о романе Хлое и Синиши появились около года назад, но впервые на публике вместе их заметили только прошлым летом. О новом бойфренде актрисы практически ничего неизвестно. До романа с ним звезда недолго встречалась с Лукой Саббатом, бывшим парнем Кортни Кардашьян, который моложе Хлое на 20 с лишним лет.

Синиша Макович и Хлое Севиньи

О своем желании или нежелании завести семью и стать матерью актриса особо не распространялась, однако в интервью W Magazine в 2016 году заявила, что так молодо выглядит именно потому, что у нее нет детей:

Уход за маленьким ребенком, детский плач, стресс — все это влияет на тело женщины. У меня этого не было, вот почему люди все еще спрашивают, как мне удается так молодо выглядеть. К сожалению, женщина часто начинает выглядеть старше, родив ребенка. Особенно если заводит малышей в 30 лет, а не в 20.

Правда, в интервью 2018 года призналась, что не теряет надежды завести ребенка.

По материалам: www.spletnik.ru