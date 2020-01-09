Меган Маркл и принц Гарри отказались от «королевской жизни»: реакция и мемы

Принц Гарри и Меган Маркл

Вчерашнее официальное заявление 38-летней Меган Маркл и 35-летнего принца Гарри о сложении с себя королевских обязанностей сейчас бурно обсуждается в СМИ и на просторах интернета. Неожиданную новость уже прокомментировали не только родственники герцогов Сассекских, но и многие звезды, а также пользователи сети (они, к слову, как всегда, оказались самыми креативными и создали целую порцию мемов по этой теме!). SPLETNIK.RU собрал реакцию общественности на решение Меган и Гарри.

Реакция семьи

Спустя несколько часов после заявления Меган Маркл и принца Гарри новость прокомментировали представители Букингемского дворца: в официальном заявлении говорится, что члены королевской семьи понимают и принимают решение пары, а также уже ведут переговоры по улаживанию важных дел с супругами.

Королева Елизавета

Инсайдеры утверждают, что первая реакция королевской семьи была бурной. Якобы об этой новости королева Елизавета II и другие члены монаршей семьи узнали точно так же, как и все остальные, — из СМИ. Источники, близкие к семье, утверждают, что королева восприняла такой поступок внука как предательство и была вне себя от ярости. Собственно, такая же реакция была и у остальных представителей королевской семьи, огорошенных этой новостью.

Они шокированы, опечалены и даже в ярости,

— сообщил инсайдер.

На новость уже отреагировали и родственники со стороны Меган Маркл. Одним из первых заявление супругов прокомментировал 75-летний отец Маркл Томас — он не стал скрывать, что совсем не в восторге от решения герцогов.

Я просто скажу, что разочарован,

— высказался Томас Маркл, который, к слову, регулярно критикует в прессе действия и слова своей дочери.

Томас и Меган Маркл

Реакция звезд

Новость о том, что Меган Маркл и принц Гарри слагают с себя королевские обязанности, не оставила равнодушными и многих звезд, узнавших об этом из СМИ. На своих страницах в соцсетях они принялись делиться своим мнением на этот счет.

Многие из них с юмором отнеслись к официальному заявлению герцогов — в их числе была и актриса Эми Шумер. Она опубликовала в инстаграме свой снимок с супругом Крисом Фишером, который сопроводила забавной подписью:

Мы с Крисом официально слагаем с себя королевские обязанности и ценим вашу поддержку.

Эми Шумер и Крис Фишер

Британский журналист Пирс Морган, известный резкими высказываниями, написал следующий пост на тему:

Вот как выглядит злобное предательство собственной семьи. После того как Меган обчистила государственную казну, она приступила к разрушению нашей монархии. Как налогоплательщик и монархист, я имею право так говорить.

Куда более дружелюбно по этому поводу высказалась Бетенни Франкель:

Мне очень нравятся новости о Меган и Гарри. В сложившейся ситуации выигрывают все стороны, если я, конечно, ничего не упускаю.

Кстати, возвращаясь к реакции Пирса Моргана: в своем заявлении Меган и Гарри также сообщили, что теперь собираются стать финансово независимыми. Это означает, что супруги больше не будут получать финансирование через Суверенный гарант — главный источник доходов королевской семьи. Отныне герцоги Сассекские будут зарабатывать на жизнь с помощью различных проектов, публичных выступлений, сотрудничества с модными брендами и продвижения собственных книг.

Их возможности зарабатывать деньги — как в паре, так и по отдельности — безграничны во всех аспектах. Благодаря громким именам супругов, им будет поступать огромное количество предложений о сотрудничестве,

— предположил генеральный директор нью-йоркской PR-компании 5W Public Relations Ронн Тороссян.

Меган Маркл и принц Гарри

Реакция интернет-пользователей

Пользователи Twitter молниеносно отреагировали на новость о принце Гарри и Меган Маркл. Большинство из них принялись рассуждать о дальнейшей судьбе герцогов Сассеских. Так, многие предположили, что супруги неспроста пришли к решению о сложении с себя королевских обязанностей, и пошутили, что теперь Меган Маркл может сыграть саму себя в сериале «Корона» (The Crown), рассказывающем о жизни королевы Елизаветы II и ее семьи с момента ее свадьбы в 1947 году до наших дней.

Многие считают, что Меган могла соскучиться по своей актерской карьере, которую была вынуждена оставить после свадьбы с принцем Гарри. Теперь же новый статус позволит ей вернуться к любимому делу.

Это означает, что Меган может сыграть в «Короне», не так ли?

Не могу дождаться сезона «Короны», где Меган могла бы сыграть саму себя!

Меган должна всех затроллить, сыграв саму себя в последнем сезоне «Короны»,

Все это было сделано лишь для того, чтобы Меган смогла сыграть саму себя в «Короне»!

— высказались пользователи сети.

Многие интернет-пользователи даже создали целую серию мемов на тему того, что Меган Маркл может стать частью каста «Короны». Самые забавные из них мы собрали ниже.

«Меган Маркл в 2027 году, когда выигрывает премию «Эмми» за то, что сыграла саму себя в восьмом сезоне «Короны».

«Меган Маркл и принц Гарри сложили с себя королевские обязанности? Не могу дождаться Меган в следущем сезоне «Короны».

«Меган Маркл и ее муж на штаб-квартире Netflix пишут сценарии для 4, 5, 6, 7 и 8-го сезонов «Короны».

«Реакция толпы на то, что Меган выиграла «Эмми» за то, что сыграла саму себя в 12-м сезоне «Короны».

«Сценаристы «Короны» сжигают сценарий 11-го сезона после того, как увидели пост Меган и Гарри в Instagram».

«Терпеливо жду сезона «Короны», в котором покажут, как Меган и Гарри сложили с себя полномочия».

«Сценаристы «Короны» после того, как Меган и Гарри поделились новостями о сложении королевских обязанностей».

Причины и последствия

Известно, что после сложения с себя королевских обязанностей Меган Маркл и принц Гарри останутся членами британской королевской семьи и сохранят свои титулы герцогов Сассеских (титулы супругам присваивала королева Елизавета, она же принимает решение о лишении).

Отныне пара не сходит в число «старших членов», которые по определению стоят наиболее близко в очереди на престол — на сегодняшний день в этом списке, помимо самой королевы и ее мужа принца Филиппа, остаются принц Чарльз с супругой Камиллой, а также принц Уильям и Кейт Миддлтон. При этом даже после сложения обязанностей Гарри сохраняет свое место в очереди на престол.

Меган Маркл и принц Гарри

В своем заявлении Меган и Гарри отметили, что продолжат сотрудничать с королевой, принцами Чарльзом и Уильямом, а также в прежнем режиме будут развивать свои благотворительные проекты. Порядок посещения герцогами официальных мероприятий пока неизвестен.

Не уточняется также и место жительство Меган и Гарри. Дело в том, что свое решение о сложении обязанностей они также аргументируют желанием жить на две страны — Англии (родиной герцога) и родной для Меган Америки.

По материалам: www.spletnik.ru