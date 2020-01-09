Стало известно, как и с кем Кейт Миддлтон отпраздновала день рождения

Кейт Миддлтон

9 января Кейт Миддлтон исполнилось 38 лет, однако день рождения герцогиня Кембриджская отпраздновала, вопреки всем суевериям, заранее, еще в выходные. На днях появились подробности того, как прошел праздничный уикенд именинницы.

Перенести день рождения пришлось из-за принца Джорджа и принцессы Шарлотты: поскольку каникулы детей заканчивались, и они еще 7 января должны были вернуться в школу, родители подстроили свое расписание под них — собрали друзей на праздник за несколько дней до самой даты икс, чтобы успеть вернуться в Лондон из своего имения в Норфолке, где семья проводила рождественские каникулы.

Поздравить Кейт приехали не только ее близкие друзья и родители, но и королева Елизавета II: все вместе они посетили воскресную службу в Норфолке.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон на воскресной службе в Норфолке

После все собрались в Анмер-Холле — загородной резиденции герцогов Кембриджских. В гости к принцу Уильяму и Кейт Миддлтон прибыли маркиза Чамли — Сара Роуз Хэнбери, одна из крестных принца Луи леди Лаура Миаде, одна из крестных принцессы Шарлотты Софи Картер, Эмилия Жардин-Патерсон — близкая подруга семьи и дизайнер, которая помогала Кейт обустраивать Анмер-Холл, Люси Лэниган О’Кифф — невеста лучшего друга принца Уильяма Томаса ван Страубензе и учительница в школе Thomas’s Battersea, куда ходят Джордж и Шарлотта, и многие другие. Все они были с мужьями и женихами, которые также являются близкими друзьями герцогов Кембриджских.

Брата и сестры Кейт, Джеймса Миддлтона и Пиппы Миддлтон, на празднике не было, поскольку они проводят каникулы на Карибах.

По словам инсайдеров, такой «домашний» уикенд с родными и друзьями прошел без сучка, без задоринки, впрочем, тогда королевская семья еще не знала, что скоро снова окажется в эпицентре скандала — из-за сенсационного решения принца Гарри и Меган Маркл сложить королевские полномочия. Эта новость стала полной неожиданностью для Букингемского дворца — о решении пары члены королевской семьи узнали из газет, — и неожиданностью неприятной: говорят, королева в ярости, недовольны и Кейт с Уильямом.

По материалам: www.spletnik.ru