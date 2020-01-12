Дженнифер Лопес в голубом платье Elie Saab на премии Ассоциации критиков Лос-Анджелеса

Дженнифер Лопес

Вчера вечером в Лос-Анджелесе прошла премия Ассоциации критиков Лос-Анджелеса LA Film Critics Awards. Все взгляды в этот вечер были прикованы к 50-летней Дженнифер Лопес. Звезда выглядела потрясающе в нежно-голубом платье с глубоким декольте от Elie Saab. Завершением ее образа стали туфли Jimmy Choo и украшения Le Vian.

Дженнифер была удостоена звания «Лучшая актриса второго плана» за роль в фильме «Стриптизерши»(Hustlers). В Instagram жених знаменитости Алекс Родригес опубликовал снимок награды и написал, что гордится возлюбленной. Поклонники Дженнифер гадают, будет ли номинирована Лопес на «Оскар» за роль в картине Лорин Скафарии. Фильм тепло приняли зрители, однако на «Золотом глобусе» никаких наград он не взял.

По материалам: www.spletnik.ru